Stranger Things ganhará derivado focado em Nancy Wheeler

O universo de Stranger Things vai crescer ainda mais com um novo derivado centrado em Nancy Wheeler. O anúncio chega logo após o lançamento do Volume 1 da 5ª temporada, nesta quarta-feira (26), na Netflix.

Segundo a plataforma, o spin-off não será uma série, e sim um romance de mistério intitulado Stranger Things: One Way or Another. A obra terá uma estética retrô e será apresentada como “Um Mistério de Nancy Wheeler”, conforme revela a capa divulgada oficialmente.

Escrito por Caitlyn Schneiderhan, o livro se passa entre os acontecimentos das temporadas 4 e 5, acompanhando Nancy e Robin enquanto investigam fenômenos estranhos envolvendo um aluno de Hawkins, Indiana. A sinopse confirma que Vecna continua sendo uma sombra ameaçadora no caso e que o Mundo Invertido terá papel importante na narrativa.

A história do novo spin-off

A trama começa dois meses após o terremoto causado por Vecna devastar Hawkins. A cidade ainda tenta se recuperar, e Nancy Wheeler dedica todo o seu tempo à caçada pelo vilão, sem sucesso. Com a faculdade se aproximando, ela teme deixar a cidade enquanto o Mundo Invertido continua exercendo influência sobre os moradores.

Durante a formatura, Nancy percebe um comportamento suspeito em Joey Taft, um colega de turma, e logo acredita que Vecna pode ter encontrado sua próxima vítima. Ao lado de Robin Buckley, ela inicia uma investigação própria. O que as duas descobrem é maior do que qualquer pauta que o Hawkins Post poderia ter atribuído a Nancy.

A sinopse também levanta várias questões centrais: por que tantas pessoas na cidade estão ficando doentes de repente? Quem é o homem misterioso que passou a seguir Nancy? E, mais importante, até que ponto tudo isso está ligado ao Mundo Invertido?

À medida que Nancy e Robin se aprofundam no caso, a dupla se vê envolvida em uma rede de segredos e perigos que ameaça manter Nancy presa a Hawkins – talvez para sempre. O livro promete expandir a mitologia da série enquanto constrói um suspense próprio, aprofundando o papel das duas personagens fora da linha principal da série.

Stranger Things: One Way or Another não tem previsão de lançamento.

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

