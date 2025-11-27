Stranger Things 5: Reviravolta de Will é comentada por ator da série
ATENÇÃO para spoilers do Volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things!
O final do Volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things trouxe avanços significativos na trama envolvendo Vecna e Will Byers. Os episódios revelam que o vilão esteve envolvido no desaparecimento de Will desde o início da série, conforme confirmado nos primeiros minutos da nova temporada, quando Vecna envia Demogorgons para capturá-lo no Upside Down.
Além disso, o desfecho do Volume 1 apresenta uma reviravolta importante: Will manifesta poderes telecinéticos ao impedir que um Demogorgon ataque Lucas. A cena marca a primeira demonstração de habilidades semelhantes às de Vecna e estabelece uma nova fase na relação entre os dois personagens.
Em entrevista ao ScreenRant, o intérprete de Vecna, Jamie Campbell Bower, comentou o impacto do confronto. O ator afirmou que, pela empatia que desenvolve com o personagem, chegou a sentir “certa frustração” ao ver Vecna temporariamente neutralizado por Will. Mesmo assim, destacou que o desenvolvimento abre caminhos relevantes para os capítulos finais.
Sem antecipar detalhes dos próximos episódios – previstos para o dia 25 de dezembro e 31 de dezembro – Bower afirmou que o novo equilíbrio de forças terá consequências diretas na narrativa. Segundo ele, os poderes de Will são “um subproduto da conexão entre os dois”, algo que deve intensificar o embate.
“É muito empolgante ter agora quase dois adversários, e não apenas um”, declarou o ator. “E, como o público verá, Will se torna uma presença ainda mais desafiadora ao longo da história.”
Sobre Stranger Things 5
A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.
Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.
O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
