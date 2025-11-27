Stranger Things 5: Quem é e o que significa o Sr. Fulano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A estreia da quinta temporada de Stranger Things introduz um elemento curioso envolvendo Holly Wheeler, a irmã mais nova de Mike, que agora aparece com mais destaque na narrativa ambientada em 1987. No primeiro episódio, Holly surge lendo A Wrinkle in Time (Uma Dobra no Tempo), clássico de fantasia de Madeleine L’Engle publicado em 1962, e menciona ter um “amigo imaginário” chamado Sr. Fulano (Mr. Whatsit, no original) – nome que, por si só, já levantou suspeitas entre os fãs.

A referência não é aleatória. Em Uma Dobra no Tempo, Mrs. Whatsit é uma criatura sobrenatural capaz de viajar por dimensões e orientar os protagonistas em uma jornada pelo universo. A personagem é central tanto no livro quanto em suas adaptações, interpretada por Reese Witherspoon no filme de 2018 e Alfre Woodard na versão televisiva de 2003. No livro, ela faz parte de um trio de entidades ao lado de Mrs. Which e Mrs. Who, função narrativa que pode antecipar novas ligações com os rumos da temporada.

A coincidência entre o livro escolhido por Holly e o nome de seu “amigo imaginário” é significativa. Como a série tradicionalmente trata de manipulação mental e entidades que se disfarçam para influenciar suas vítimas, o surgimento de Mr. Whatsit indica que Holly pode estar sendo manipulada, possivelmente pelo próprio Vecna.

As referências a Uma Dobra no Tempo não se limitam ao primeiro episódio. O título do sexto capítulo da nova temporada, “Fuga de Camazotz”, é retirado diretamente do romance de L’Engle. No livro, Camazotz é um planeta aparentemente organizado, mas controlado mentalmente por uma entidade chamada IT, um cérebro capaz de dominar a população – uma metáfora que encontra paralelo claro com a atuação de Vecna sobre o Mundo Invertido.

Quem é Sr. Fulano?

O enigma em torno de Mr. Whatsit é esclarecido já no segundo episódio da temporada. Mike e Nancy, determinados a entender quem está influenciando Holly, visitam Karen Wheeler no hospital. A mãe da família, gravemente ferida após o ataque de um Demogorgon, não consegue falar – mas, com esforço, escreve lentamente um único nome no papel: “Henry.”

A revelação é imediata e perturbadora. O suposto “amigo imaginário” de Holly não é fruto da imaginação infantil. Mr. Whatsit é, na verdade, Henry Creel, o próprio Vecna.

Dentro da lógica de Stranger Things, a descoberta se encaixa perfeitamente. Ao longo das temporadas, Vecna demonstrou um padrão ao selecionar suas vítimas: ele manipula mentes fragilizadas, começando pelos adolescentes de Hawkins – Chrissy, Fred, Patrick, Max e até Nancy – todos escolhidos por traumas específicos.

Agora, na quinta temporada, o vilão leva sua estratégia a um novo nível. Em vez de perseguir apenas jovens vulneráveis, ele passa a mirar crianças pequenas, ainda mais suscetíveis à manipulação psíquica. E, como sempre, Vecna se infiltra silenciosamente, explorando primeiro a confiança, depois o medo.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 estreia em 25 de dezembro, e o episódio final chega em 31 de dezembro.

