Stranger Things 5: Plano completo de Vecna é explicado

O Volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things finalmente chegou à Netflix, trazendo respostas, nostalgia e um dos planos mais ambiciosos já apresentados por Vecna. Embora o retorno do vilão não seja uma surpresa, a complexidade de sua nova estratégia está deixando muitos espectadores intrigados – e preocupados com o destino de Hawkins.

Desde o início do volume, a série deixa claro que os protagonistas – Eleven, Hopper, Mike, Lucas, Dustin, Will, Robin, Steve, Jonathan e Nancy – estão mais unidos do que na temporada anterior. Isso eleva a tensão e torna a narrativa mais dinâmica. Mas essa união contrasta com a ameaça crescente: Vecna, agora mais poderoso do que nunca, volta com um propósito claro e devastador.

O volume abre com um flashback da 1ª temporada, mostrando o momento em que o Demogorgon captura Will e o arrasta, inconsciente, para o covil de Vecna no Mundo Invertido. Lá, o vilão injeta no garoto uma substância misteriosa que fortalece o vínculo psíquico entre os dois – o mesmo método que pretende replicar com outras crianças de Hawkins.

Primeira vítima

A primeira vítima de sua nova fase de ataques é Holly Wheeler, irmã caçula de Mike e Nancy. Um Demogorgon invade o quarto da menina no final do episódio 1, confronta seus pais e a arrasta para o Mundo Invertido. Lá, Holly caminha em direção a uma casa aparentemente perfeita ao lado de seu amigo imaginário “Sr. Fulano (Mr. Whatsit)”. O problema: o tal amigo é, na verdade, Vecna disfarçado, conduzindo a menina diretamente para a Casa dos Creel.

Dentro de sua ilusão baseada em memórias, Vecna explica que outras crianças – incluindo um colega de Holly chamado Derek – serão capturadas a seguir. Ele planeja reunir dezenas de jovens, usando-os como “baterias psíquicas” para alimentar seu poder e dar o passo final em sua ambição: “ressignificar o mundo”. Para o vilão, crianças são “fracas em corpo e mente”, portanto mais fáceis de controlar e moldar como recipientes.

Por que Vecna está sequestrando crianças de Hawkins

Em breves visões, vemos que Vecna está utilizando essas crianças da mesma forma que utilizou Will anos atrás. Ao conectá-las mentalmente ao seu domínio, ele fortalece sua própria energia.

Enquanto adultos são mortos brutalmente pelos Demogorgons, as crianças são preservadas como conduítes vivos, essenciais para o ritual que Vecna deseja completar.

A revelação de Will

Com o passar dos episódios, Will começa a ter visões mais profundas da mente do vilão, percebendo que Vecna já capturou uma criança na primeira noite, três na segunda e oito na terceira – totalizando as doze vagas que ele havia visto no covil psíquico. Isso indica que o plano está praticamente completo. Porém, surge uma virada crucial: Will descobre que pode reverter o vínculo psíquico contra Vecna.

Usando esse poder, o garoto consegue matar vários Demogorgons simultaneamente, repetindo contra o vilão a mesma estratégia que Vecna usou para eliminar humanos na 4ª temporada. O que Vecna não previa é que Will, antes considerado “o primeiro” e o mais frágil dos alvos, encontraria força exatamente em sua vulnerabilidade, nos laços com a família, os amigos e nas memórias que o sustentam.

Assim como no passado, quando subestimou Eleven no Laboratório de Hawkins, Vecna comete novamente o erro de julgar suas vítimas pela aparência de fragilidade. O que ele vê como fraqueza acaba se tornando sua ruína. A história de Will demonstra que o vilão falhou ao acreditar que crianças são meros recipientes e subestimou a capacidade humana de resistência emocional e mental.

Com Vecna fragilizado e o vínculo psíquico exposto, o Volume 1 termina deixando claro que a batalha final dependerá dessa conexão entre Will e o vilão. O plano de transformar Hawkins – e talvez o mundo inteiro – ainda está em curso, mas agora há uma brecha real para derrotá-lo. O desafio é enorme, e a guerra está longe do fim, mas o poder de Will promete ser decisivo no confronto que aguarda no Volume 2.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

