Stranger Things 5 estreia com a menor nota da história da série

A 5ª temporada de Stranger Things estreou com a menor nota da história da série no Rotten Tomatoes – maior agregador de críticas da internet. A expectativa para o último capítulo da produção da Netflix era alta, especialmente após um intervalo de mais de três anos desde o final da quarta temporada, lançada em 2022.

Após a estreia dos quatro primeiros episódios, a quinta temporada registrou 85% de aprovação entre críticos no Rotten Tomatoes. Embora o índice ainda seja considerado positivo, ele representa o desempenho mais baixo da série até agora, abaixo dos 97% da primeira temporada, 94% da segunda e 89% da terceira e quarta temporadas.

O número atual é baseado em 47 avaliações e deve oscilar nas próximas semanas, especialmente com a chegada dos episódios 5 a 7 no dia 25 de dezembro e do capítulo final no dia 31 de dezembro.

A resposta do público, no entanto, segue bastante favorável. A 5ª temporada abriu com 90% de aprovação entre os espectadores, igualando o resultado da segunda temporada e superando a terceira (86%) e a quarta (89%). Assim como a nota da crítica, a avaliação do público deve variar conforme mais assinantes assistirem aos novos episódios e ao desfecho da série no fim do ano.

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

