Stranger Things 5: Criadores explicam por que Holly virou o novo alvo de [SPOILER]

ATENÇÃO para spoilers do Volume 1 da 5ª temporada abaixo!

A quinta temporada de Stranger Things apresenta uma nova criança em risco – e, desta vez, não é Will Byers. Holly Wheeler, irmã mais nova de Mike e Nancy, torna-se o novo alvo de Vecna no Volume 1 da 5ª temporada, e agora os criadores da série explicam por que decidiram colocar a personagem no centro da narrativa.

Em entrevista à Variety, Matt e Ross Duffer abordaram o motivo de Holly (interpretada por Nell Fisher) ter sido escolhida para ocupar uma posição semelhante à que Will (Noah Schnapp) teve na 1ª temporada. Matt revelou que transformar Holly em uma personagem-chave foi “uma ideia nova” que surgiu após o retorno da equipe para desenvolver a temporada final.

Ross explicou que a decisão não fazia parte dos rascunhos iniciais:

“Nem acho que isso surgiu durante a pandemia. Tivemos tanto tempo de pausa que conseguimos não só terminar de escrever a 4ª temporada, como apresentar uma versão da 5ª. Acho que Holly nem estava naquilo. O grande momento foi, após filmar a 4ª temporada, perceber o impulso narrativo dessas crianças sendo levadas. Quando entendemos isso, ficamos empolgados em fazer de Holly o foco desse novo grupo.”

Holly sempre foi uma personagem secundária em Stranger Things, quase sem falas ou participação relevante – assim como seus pais, Ted e Karen Wheeler. Por isso, os Duffer afirmam que o processo de decidir quem interpretaria a personagem foi delicado.

“Holly mal fala. Então não tínhamos muito da personagem construída”, admitiram.

Matt Duffer detalhou que a equipe estava “muito nervosa” com a escalação da nova atriz para a personagem (Nell Fisher), já que as intérpretes anteriores eram duas irmãs gêmeas muito pequenas. O criador conta que viu Fisher pela primeira vez no trailer de A Morte do Demônio: A Ascensão:

"Eu só a vi no trailer e pensei: 'Essa é a Holly'. Mas depois não lembrei disso. A Carmen [Cuba, diretora de elenco] a encontrou, trouxe para nós, e então eu disse: 'Eu já sabia disso há seis meses'. Teria poupado muito tempo."

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

