Stranger Things 5: Criadores explicam o retorno de personagem odiado
Clique aqui e escute a matéria
O Volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things trouxe várias revelações, incluindo o retorno inesperado de uma personagem que muitos fãs acreditavam ter sido deixada para trás para sempre. A polêmica Kali/Oito (Linnea Berthelsen), introduzida na 2ª temporada, reaparece de forma trágica e incomum: mantida em cativeiro pelo exército.
Em entrevista à Variety, os criadores Matt e Ross Duffer explicaram a decisão de resgatar a personagem e como isso impacta o arco final de Eleven (Millie Bobby Brown).
Ross Duffer destacou que a intenção sempre foi evitar pontas soltas na narrativa geral da série:
“Queremos que, quando alguém assistir à série inteira, não pareça que deixamos uma trama abandonada. Tudo precisa se conectar. A história dela era definitivamente um fio solto.”
Ele acrescentou que, além da questão narrativa, havia também um desejo de aproveitar melhor o talento de Linnea Berthelsen:
“Gostamos muito da Linnea, e sentimos que o episódio da 2ª temporada não deu a ela a chance de mostrar tudo que é capaz. Parte disso foi trazê-la de volta e dar um momento realmente significativo, mas não queríamos fazer isso só por fazer.”
Os irmãos explicaram que, ao estruturarem a 5ª temporada, perceberam que Kali ajudaria a concluir a trajetória emocional e narrativa de Eleven:
“Percebemos que trazê-la de volta ajudava muito na história da Eleven e em como queríamos encerrar seu arco. Havia uma razão real para isso, além de simplesmente não deixar aquela trama largada.”
Matt Duffer lembrou ainda as dificuldades na época da 2ª temporada:
“Estávamos filmando muito rápido para cumprir o prazo do Halloween. O primeiro roteiro não funcionou, e tivemos uma semana para reescrever. Nunca acertamos aquilo, obviamente.”
Ele também admitiu ter carregado insatisfação por não ter conseguido desenvolver melhor a personagem na época:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Sempre me senti mal por não termos conseguido resolver aquilo para a Linnea. Sabíamos que ela tinha algo especial, e queríamos trazê-la de volta. Acho que ela está incrível nesta temporada, e estou muito animado com isso.”
Sobre Stranger Things 5
A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.
Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.
O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
O post Stranger Things 5: Criadores explicam o retorno de personagem odiado apareceu primeiro em Observatório do Cinema.