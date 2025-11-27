Quem é Dra. Kay? Vilã de Stranger Things 5 é explicada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A quinta temporada de Stranger Things traz novos desafios para os moradores de Hawkins enquanto Vecna continua seu plano maligno de assumir o controle do mundo. Após os eventos da temporada anterior, com várias brechas abertas para o Mundo Invertido, o exército toma o comando da cidade e uma nova autoridade assume o controle: a Dra. Kay.

Ao longo dos quatro primeiros episódios, ela se revela mais fria, implacável e focada do que seus antecessores, mas a verdadeira natureza de seu trabalho permanece envolta em mistério – e deve desempenhar papel crucial no restante da temporada.

A nova vilã de Stranger Things 5 tem Eleven como principal alvo

A Dra. Kay é apresentada como uma cientista e militar determinada a “limpar” o caos que tomou conta de Hawkins. Na visão dela, Eleven é a responsável por tudo, e capturar a jovem se torna sua prioridade absoluta, assim como devolver todos os monstros ao local de origem. Pelo menos, é isso que parece na superfície. O que realmente passa por sua mente ainda é incerto.

Sabemos que Kay é fascinada pelos demogorgons e mantém um deles preso em seu laboratório. Sua formação militar também lhe confere uma postura mais rígida, eficiente e calculista, algo que seus antecessores não possuíam.

Outro ponto que aumenta sua ameaça é a total ausência de vínculo emocional com Eleven ou com qualquer pessoa da cidade. Sem laços que possam influenciar suas escolhas, Kay não demonstra hesitar diante de danos colaterais. Em certo momento, ela reúne as crianças de Hawkins para usá-las como isca, sem demonstrar preocupação com a segurança delas. E, ainda assim, os primeiros episódios mostram apenas a superfície de seus planos – o restante da temporada promete revelar motivações ainda mais sombrias.

Linda Hamilton dá vida à impiedosa Dra. Kay

A veterana Linda Hamilton interpreta a Dra. Kay. A atriz é conhecida mundialmente por seu papel icônico como Sarah Connor na franquia O Exterminador do Futuro, além de longas como Colheita Maldita (1984) e Inferno de Dante (1997). Na televisão, acumula trabalhos em produções como A Bela e a Fera (1987), Frasier, Chuck, The Line e Resident Alien.

Segundo relatos, Hamilton havia cogitado a aposentadoria por conta de problemas no quadril durante as gravações de Resident Alien. Mas, ao comunicar essa decisão à sua agente, ouviu que os irmãos Duffer haviam oferecido a ela um papel em Stranger Things e, sabendo que a atriz era fã da série, aceitou sem hesitar.

Os Duffer revelaram que buscavam uma nova figura para ocupar o papel deixado por Dr. Brenner na temporada final. Eles tinham apenas uma ideia inicial da personagem, mas a escalação de Hamilton permitiu moldar de fato a Dra. Kay. Segundo os criadores, a atriz “definiu quem essa personagem seria”. Além do intelecto frio da cientista, Hamilton adicionou a dimensão física, tornando Kay uma presença ativa em cenas de ação.

A atriz também ajudou a criar o visual da personagem, desde o penteado típico dos anos 1980 ao macacão que ela usa na maior parte da temporada. Hamilton contou que, por ser fã da série, hesitou inicialmente em se juntar ao elenco, mas hoje se diz feliz por fazer parte desse universo criado pelos Duffer.

Seja qual for seu verdadeiro plano, a Dra. Kay promete ser um dos grandes elementos de tensão no caminho para o final definitivo de Stranger Things.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

