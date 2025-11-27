fechar
Por que o criador de Reacher quase matou Jack Reacher

Por Observatório do Cinema Publicado em 27/11/2025 às 20:36
Jack Reacher já sobreviveu a tiroteios, emboscadas e conspirações dignas de lendas. Mas, segundo o criador Lee Child, a história do personagem quase terminou anos atrás em um banheiro de motel.

“Seria chamado Die Lonely”, revelou Child em uma recente conversa (via Collider). “A cena final seria o Reacher sangrando até a morte no chão imundo de um banheiro de motel.”

A imagem é chocante, e foi seriamente cogitada como ponto final da franquia bilionária construída pelo autor ao longo de décadas. E, sejamos francos, não é algo que muitos fãs gostariam de ver. Em 2019, depois de mais de vinte romances e duas décadas de produção intensa, Child sentia que estava esgotado.

“Quando comecei, prometi a mim mesmo que, se algum dia sentisse que estava acabando, eu pararia”, disse. “Era a única atitude honesta.”

Como Jack Reacher morreria?

Child imaginou uma despedida brutal, porém coerente: Reacher levando um tiro para salvar outra pessoa e morrendo sozinho logo depois.

“Seria um final apropriado para um herói cuja moeda de troca é a violência”, explicou. “Mas matá-lo me pareceu cruel demais com os leitores.”

Em vez disso, considerou um encerramento simbólico: Reacher resolveria o caso, iria até a rodoviária e, então, pensaria: “Talvez eu alugue uma casa, tenha um cachorro.” Uma morte metafórica, mas nem os fãs estavam prontos para isso, nem o autor queria continuar escrevendo sem paixão apenas pelo dinheiro.

Child acabou escolhendo outro tipo de final: o dele próprio como escritor da série. Após Blue Moon, o 24º livro, ele passou o controle criativo ao irmão mais novo, Andrew Child, que continua a saga sob o mesmo pseudônimo.

“Foi a maior decisão da minha vida”, admitiu. “Mas era hora.”

O primeiro livro solo de Andrew, In Too Deep, foi lançado este ano, atualizando Reacher para um mundo mais moderno.

Reacher segue mais vivo do que nunca

Já a franquia, em vez de diminuir, só cresceu. A série Reacher, do Prime Video e estrelada por Alan Ritchson, tornou-se um fenômeno global, adaptando os romances com brutalidade, precisão e carisma. A interpretação de Ritchson atraiu milhões de novos fãs, muitos dos quais conheceram o personagem pela televisão antes dos livros.

Jack Reacher ainda tem muita estrada pela frente e, ao que tudo indica, continuará vivo por muito tempo.

