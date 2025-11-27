Percy Jackson: Vídeo do 2º ano mostra um dos momentos mais icônicos dos livros
A Disney antecipou a divulgação de uma das cenas mais aguardadas da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos.
Um novo clipe, exibido primeiro no programa norte-americano Good Morning America, revela o início da clássica corrida de bigas no Acampamento Meio-Sangue. Na prévia, vemos Percy, Tyson, Annabeth, Bronte, Clarisse, Chris e Beckendorf se preparando para a competição – momento icônico para os fãs dos livros.
Tudo sobre Percy Jackson e os Olimpianos
Baseada na famosa série de livros juvenis de Rick Riordan, a produção acompanha Percy Jackson (Walker Scobell), um adolescente que descobre ser um semideus e precisa se adaptar ao mundo repleto de deuses, monstros e lendas da mitologia grega. A segunda temporada vai adaptar o segundo livro da franquia, O Mar de Monstros.
Na trama, Percy (Walker Scobell) retorna ao Acampamento Meio-Sangue um ano após os acontecimentos da primeira temporada e descobre que seu melhor amigo, Grover (Aryan Simhadri), está desaparecido. Determinado a salvá-lo, o jovem semideus embarca em uma nova jornada até o perigoso Mar de Monstros para recuperar o lendário Velocino de Ouro, artefato capaz de restaurar a magia que protege o acampamento.
Elenco da série
O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries fazem Grover e Annabeth, respectivamente.
A nova temporada de Percy Jackson e os Olimpianos trará várias adições ao elenco. Daniel Diemer (“Você Nem Imagina”) viverá Dyson, o ciclope que se revela meio-irmão de Percy. Kate McKinnon (“Barbie”) será Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. Tamara Smart (“Resident Evil: A Série”) interpreta Thalia, a filha de Zeus com espírito rebelde e grande poder. A cantora e atriz Andra Day (“Estados Unidos vs. Billie Holiday”) assume o papel da deusa Atena, enquanto Sandra Bernhard (“O Rei da Comédia”), Kristen Schaal (“What We Do in the Shadows”) e Margaret Cho (“A Outra Face”) formam o trio das misteriosas Gréias. Já Courtney B. Vance (“American Crime Story”) entra como o novo Zeus, substituindo Lance Reddick, que viveu o deus na primeira temporada.
Data de estreia da 2ª temporada
A 1ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos está disponível no Disney+. O segundo ano estreará em 10 de dezembro, com dois episódios.
Vale lembrar que a série também está renovada para uma 3ª temporada.
