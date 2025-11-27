Percy Jackson: Vídeo do 2º ano mostra um dos momentos mais icônicos dos livros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Disney antecipou a divulgação de uma das cenas mais aguardadas da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos.

Um novo clipe, exibido primeiro no programa norte-americano Good Morning America, revela o início da clássica corrida de bigas no Acampamento Meio-Sangue. Na prévia, vemos Percy, Tyson, Annabeth, Bronte, Clarisse, Chris e Beckendorf se preparando para a competição – momento icônico para os fãs dos livros.

Confira abaixo:

— Percy Jackson ? (@PercyJacksoon) — Percy Jackson ? (@PercyJacksoon) '; twitter.appendChild(scr); })();

Tudo sobre Percy Jackson e os Olimpianos

Baseada na famosa série de livros juvenis de Rick Riordan, a produção acompanha Percy Jackson (Walker Scobell), um adolescente que descobre ser um semideus e precisa se adaptar ao mundo repleto de deuses, monstros e lendas da mitologia grega. A segunda temporada vai adaptar o segundo livro da franquia, O Mar de Monstros.

Na trama, Percy (Walker Scobell) retorna ao Acampamento Meio-Sangue um ano após os acontecimentos da primeira temporada e descobre que seu melhor amigo, Grover (Aryan Simhadri), está desaparecido. Determinado a salvá-lo, o jovem semideus embarca em uma nova jornada até o perigoso Mar de Monstros para recuperar o lendário Velocino de Ouro, artefato capaz de restaurar a magia que protege o acampamento.

Elenco da série

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries fazem Grover e Annabeth, respectivamente.

A nova temporada de Percy Jackson e os Olimpianos trará várias adições ao elenco. Daniel Diemer (“Você Nem Imagina”) viverá Dyson, o ciclope que se revela meio-irmão de Percy. Kate McKinnon (“Barbie”) será Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. Tamara Smart (“Resident Evil: A Série”) interpreta Thalia, a filha de Zeus com espírito rebelde e grande poder. A cantora e atriz Andra Day (“Estados Unidos vs. Billie Holiday”) assume o papel da deusa Atena, enquanto Sandra Bernhard (“O Rei da Comédia”), Kristen Schaal (“What We Do in the Shadows”) e Margaret Cho (“A Outra Face”) formam o trio das misteriosas Gréias. Já Courtney B. Vance (“American Crime Story”) entra como o novo Zeus, substituindo Lance Reddick, que viveu o deus na primeira temporada.

Walker Scobell como Percy Jackson na série de TV

Data de estreia da 2ª temporada

A 1ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos está disponível no Disney+. O segundo ano estreará em 10 de dezembro, com dois episódios.

Vale lembrar que a série também está renovada para uma 3ª temporada.

O post Percy Jackson: Vídeo do 2º ano mostra um dos momentos mais icônicos dos livros apareceu primeiro em Observatório do Cinema.