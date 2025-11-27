Millie Bobby Brown revela seu ranking das temporadas de Stranger Things
Millie Bobby Brown, a intérprete de Eleven em Stranger Things, divulgou seu ranking oficial das cinco temporadas da série, e já era possível imaginar qual ficaria em último lugar.
“Minha temporada favorita é a primeira, depois a quinta”, revelou a atriz em entrevista à Vanity Fair. “Depois vem a terceira, depois a quarta, e por último, a segunda.”
Ao justificar a ordem, Brown destacou o impacto emocional da estreia da série:
“A primeira temporada, pela nostalgia, é a minha favorita. Pessoalmente, foi o período mais empolgante da minha vida. Mas a quinta – o visual, a sensação, o enredo – tudo isso a torna a minha preferida.”
Mesmo assim, a atriz tratou com leveza a temporada colocada em último lugar:
“Minha menos favorita é a segunda, só porque eu realmente não me lembro dela”, disse Brown, rindo. “Todo mundo odeia o episódio sete.”
Sobre Stranger Things 5
A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.
Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.
O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
