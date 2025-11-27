Gostou de Feliz Assalto? Veja 4 filmes parecidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Dirigido por Michael Fimognari, Feliz Assalto! é a mais nova comédia natalina da Netflix e acompanha Nick O’Connor (Connor Swindells) e Sophie (Olivia Holt), dois funcionários exaustos e precisando de dinheiro no Natal, que descobrem estar planejando roubar a mesma famosa loja de departamentos em Londres.

A dupla forma então uma parceria improvável para realizar o assalto, mas tudo se complica quando começam a desenvolver sentimentos um pelo outro.

Confira a seguir filmes semelhantes a Feliz Assalto! que prometem manter você preso à tela enquanto celebra a magia festiva.

Os Nove Malcomportados – Disney+

Os Nove Malcomportados acompanha Andy (Winslow Fegley), um garoto colocado na lista dos travessos pelo Papai Noel. Decidido a recuperar os presentes que acha que merece, ele recruta outras crianças “malcomportadas”, como Dulce (Camila Rodriguez) e Albert (Ayden Elijah), para realizar um audacioso roubo de Natal.

Mas, conforme o plano avança, o grupo percebe que o verdadeiro espírito natalino está em dar, não tomar – criando conflitos emocionais para quem só queria um Natal feliz. Dirigido por Alberto Belli, o filme é uma história calorosa sobre amizade, união e o espírito de Natal, em sintonia com os temas de Feliz Assalto!.

Duro de Matar – Disney+

Duro de Matar acompanha John McClane (Bruce Willis), um policial de Nova York que viaja a Los Angeles para tentar se reconciliar com a esposa, Holly (Bonnie Bedelia). O encontro, porém, é interrompido quando terroristas liderados por Hans Gruber (Alan Rickman) invadem o Nakatomi Plaza.

Para salvar os reféns e reencontrar a esposa, McClane precisa ultrapassar seus limites. O filme se conecta espiritualmente a Feliz Assalto! por seu clima natalino, tema de assalto e um relacionamento complicado no centro da história.

Esqueceram de Mim – Disney+

Dirigido por Chris Columbus, Esqueceram de Mim acompanha Kevin McAllister (Macaulay Culkin), que é acidentalmente deixado para trás quando sua família viaja para a França no Natal. Sozinho em casa, ele precisa enfrentar dois ladrões – Marv (Daniel Stern) e Harry (Joe Pesci) – que planejam assaltos na vizinhança.

O confronto entre o garoto e os criminosos gera caos, perigo e muita comédia. Assim como Feliz Assalto!, o filme mistura assalto, clima natalino e desafios eletrizantes para seus protagonistas.

Missão Presente de Natal – Netflix

Missão Presente de Natal acompanha Erica Miller (Kat Graham), assessora do Congresso enviada a uma base da Força Aérea para encontrar motivos para fechá-la e encerrar a missão humanitária “Christmas Drop”. Lá, ela conhece o capitão Andrew Jantz (Alexander Ludwig), e a conexão entre os dois acaba complicando os objetivos de ambos.

Dirigida por Martin Wood, a comédia romântica natalina lembra Feliz Assalto! ao combinar romance de fim de ano, cenas empolgantes e personagens divididos por escolhas difíceis.

O post Gostou de Feliz Assalto? Veja 4 filmes parecidos apareceu primeiro em Observatório do Cinema.