Astro de The Rookie: North quebra o silêncio sobre sua escalação para spin-off

Jay Ellis, o protagonista de The Rookie: North, nova série derivada de The Rookie, finalmente se manifestou pela primeira vez sobre sua entrada na franquia policial.

Impulsionados pelo enorme sucesso de The Rookie, a ABC e o criador da série, Alexi Hawley, apostam novamente na expansão da marca com The Rookie: North, segundo derivado da franquia. Assim como a série original, o novo projeto seguirá a história de um policial iniciante, mas desta vez ambientado em uma cidade suburbana do Pacífico Noroeste, em vez de Los Angeles. Para viver a versão local de John Nolan (Nathan Fillion), o estúdio confirmou Jay Ellis no papel de Alex Holland.

Após o anúncio, Ellis quebrou o silêncio em uma publicação nas redes sociais, compartilhando capturas de tela da notícia e um vídeo de Nathan Fillion lhe dando as boas-vindas ao universo de The Rookie. No texto, o ator confirmou oficialmente sua escalação, brincando que ainda não sabe onde fica seu armário na delegacia fictícia.

“Sim, eu sou o mais novo oficial de polícia. Não, ainda não sei onde fica meu armário. E, aliás, alguém sabe onde posso conseguir gelo em grande quantidade para o que vai se tornar meu banho de gelo diário para meus joelhos e minhas costas? Obrigado, @alexihawley e @nathanfillion, pela recepção à família de #TheRookieABC.”

Confira o post:

Tudo sobre The Rookie: North

O canal ABC oficializou a produção do piloto de The Rookie: North, novo derivado do sucesso policial The Rookie, e revelou que o ator Jay Ellis (A Dona da Bola) será o protagonista da série.

Assim como a produção original, o spinoff é criado por Alexi Hawley, que também dirigirá, escreverá e assinará a produção executiva do episódio piloto. Nathan Fillion, estrela da série principal, retorna como produtor executivo.

Ellis interpretará Alex Holland, um homem de meia-idade que decide ingressar na polícia local, tornando-se o recruta mais velho entre seus colegas – premissa semelhante à da série original.

Segundo a sinopse oficial divulgada pela ABC, Holland vive uma crise tardia após uma invasão violenta em sua casa, o que desperta nele um novo propósito. Para provar que está no caminho certo, ele precisará enfrentar seus próprios fracassos, conquistar a confiança de seu oficial de treinamento e sobreviver às complexidades de patrulhar desde a costa urbana até áreas rurais onde o reforço pode demorar muito mais do que cinco minutos.

A negociação final para garantir Jay Ellis no papel enfrentou desafios de agenda, já que o ator acumula projetos em crescimento. Além de um papel recorrente na 2ª temporada de A Dona da Bola, Ellis será regular na comédia Not Suitable for Work, do Hulu. O acordo firmado assegura que, caso The Rookie: North avance para série completa, ele poderá conciliar ambas as produções.

Enquanto o spin-off é desenvolvido, a 8ª temporada de The Rookie estreia em 6 de janeiro de 2026 nos EUA.

The Rookie estreou em 2018 e está disponível no Brasil nos catálogos da Netflix, do Prime Video e Universal+.

