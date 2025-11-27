As séries de faroeste melhores que Yellowstone

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O faroeste sempre teve espaço na televisão, mas Yellowstone reacendeu o interesse do público pelo gênero transformando-o em um fenômeno. Ainda assim, muitas produções exploram esse universo com profundidade maior, propondo novas leituras do Oeste e construindo tramas ainda mais envolventes.

Essas séries vão além dos conflitos de herança e política rural típicos de Yellowstone, trazendo abordagens históricas, místicas, investigativas e até emocionais. Cada uma delas se destaca por sua proposta única, seja na construção de ambiente, na complexidade dos personagens ou no impacto emocional das histórias.

A seguir, reunimos cinco séries que conseguem superar Yellowstone em diversos aspectos e que merecem atenção de qualquer fã de faroeste moderno.

Além da Margem (Prime Video)

Disponível no Prime Video, Além da Margem mistura faroeste com elementos de mistério e ficção científica, algo pouco comum no gênero. A trama acompanha um fazendeiro que descobre um fenômeno inexplicável em suas terras, dando início a uma investigação.

Essa combinação cria uma tensão constante, com revelações inesperadas e profundidade emocional. A série também trabalha a ideia de legado familiar, mas com uma perspectiva mais filosófica e simbólica, proporcionando uma experiência mais ousada e imprevisível.

1923 (Netflix e Paramount+)

Do mesmo universo de Yellowstone, mas ambientada entre as duas guerras mundiais, 1923 mergulha em um período turbulento da história americana. Disponível na Netflix e Paramount+, a série mostra os desafios de uma nova geração da família Dutton enfrentando crises econômicas, doenças e violência.

A ambientação histórica é mais rica e abrangente do que Yellowstone, retratando transformações sociais que moldaram o Oeste. Além disso, a presença de grandes atores e conflitos intensos dá mais dimensão às relações familiares.

Joe Pickett (Paramount+)

Joe Pickett, disponível no Paramount+, se destaca por criar um faroeste investigativo, no qual o protagonista é um guarda florestal que enfrenta crimes em uma pequena cidade do Wyoming.

O ritmo é mais concentrado em mistérios e casos complexos, trazendo um tom de thriller que renova o gênero. A narrativa mostra como o faroeste pode funcionar também como história policial, mantendo tensão constante sem depender de grandes disputas familiares.

Territory (Netflix)

Territory, disponível na Netflix, apresenta um faroeste contemporâneo com forte elemento de suspense. A trama gira em torno de uma comunidade isolada onde regras próprias definem quem manda e quem obedece.

Essa sensação de isolamento aumenta o drama e deixa os conflitos mais intensos. A série trabalha com segredos, alianças frágeis e decisões extremas, criando uma atmosfera de perigo constante que torna cada episódio imprevisível.

1883 (Netflix e Paramount+)

Como prelúdio oficial de Yellowstone, 1883 mostra a origem da família Dutton em sua jornada rumo ao Oeste. Disponível na Netflix e Paramount+, a série é ainda mais impactante ao retratar a travessia como uma experiência dura, repleta de perdas e escolhas impossíveis. Aqui, o faroeste é apresentado em sua forma mais crua e emocional.

O grande diferencial é a profundidade humana: os personagens são vulneráveis, tomam decisões dolorosas e enfrentam a realidade de um mundo sem garantias. Ao focar nas origens, 1883 oferece uma narrativa mais íntima e honesta do que Yellowstone, construindo empatia com o público desde o início.

Por que essas séries se destacam?

Embora Yellowstone tenha popularizado o faroeste moderno, essas produções exploram o gênero com maior diversidade. Algumas apostam no sobrenatural, outras no contexto histórico ou no suspense investigativo. Cada uma amplia os limites do faroeste e traz novas perspectivas para o público.

Além disso, elas trabalham melhor o desenvolvimento emocional e a profundidade de seus personagens, fugindo de fórmulas previsíveis. Com isso, oferecem experiências mais completas e narrativas que continuam reverberando mesmo depois do fim do episódio.

