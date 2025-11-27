5 séries do Apple TV para maratonar no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você está buscando uma boa série para ver no fim de semana, o catálogo do Apple TV atende diferentes perfis de espectadores, reúnindo obras que transitam entre gêneros sem nunca deixar a qualidade de lado.

A seguir, trazemos cinco séries que se destacam dentro da plataforma e se tornam ótimas recomendações para maratonar.

Entre Estranhos

Entre Estranhos é uma minissérie de uma temporada, com poucos episódios e narrativa totalmente fechada, perfeita para quem quer assistir tudo em dois ou três dias.

A série acompanha Danny Sullivan (Tom Holland), preso após um tiroteio em Nova York no verão de 1979, que ele jura não ser o responsável. Enquanto tenta provar sua inocência, a psicóloga Rya Goodwin (Amanda Seyfried) busca reconstruir os acontecimentos a partir de lembranças fragmentadas e depoimentos contraditórios.

A cada novo episódio, Entre Estranhos aprofunda nas peças desse quebra-cabeça, enquanto traça um perfil psicológico do sensível Danny. Como toda boa minissérie, a produção evolui em ritmo constante e direto, sem desvios ou tramas paralelas extensas, o que a torna ideal para maratonas rápidas.

Ted Lasso

O primeiro grande sucesso da AppleTv, Ted Lasso, é uma série mais longa, com três temporadas, mas tem episódios curtos e uma estrutura que convida a assistir “só mais um” sem perceber o tempo passar.

A série acompanha o treinador de futebol americano Ted Lasso (Jason Sudeikis), contratado para comandar o AFC Richmond sem qualquer experiência no futebol europeu. No desenvolvimento da história, a série usa o cotidiano do clube para acompanhar disputas, aprendizados e o processo de adaptação do treinador.

O Estúdio

Com apenas uma temporada e episódios que passam em um piscar de olhos, O Estúdio se passa nos bastidores de Hollywood, onde Matt Remick (Seth Rogen), assume o comando da Continental Studios e precisa equilibrar interesses criativos e decisões corporativas.

Caótica e amplamente premiada nas categorias de Comédia do Emmy Awards 2025, O Estúdio explora de forma inusitada as pressões envolvidas em liderar grandes produções, entregando uma sátira sobre como o choque entre arte e negócios molda as escolhas de quem vive esse ambiente.

Slow Horses

Slow Horses já tem várias temporadas disponíveis, mas cada uma delas é curta e construída como um caso independente, o que facilita assistir tudo em bloco.

A série acompanha os agentes da Slough House, divisão do MI5 formada por espiões que cometeram erros graves e agora são liderados pelo imprevisível Jackson Lamb (Gary Oldman). Ao lado dele estão River Cartwright (Jack Lowden), Louisa Guy (Olivia Cooke) e Diana Taverner (Kristin Scott Thomas), que participam de investigações deixadas de lado por outros setores.

Por serem arcos compactos (geralmente com seis episódios), Slow Horses funciona quase como um conjunto de minisséries dentro do mesmo universo. O ritmo é rápido, as ameaças surgem logo nos primeiros capítulos e cada temporada resolve sua própria trama antes de seguir para a próxima, tornando a série ideal para maratonar.

Black Bird

Black Bird é uma minissérie de seis episódios baseada em fatos reais, com uma história fechada e ideal para assistir em um ou dois dias.

A trama acompanha Jimmy Keene (Taron Egerton), preso por tráfico, que recebe uma proposta do FBI: infiltrar-se em uma prisão de segurança máxima e obter a confissão de Larry Hall (Paul Walter Hauser), suspeito de assassinatos. A tensão cresce à medida que Jimmy se aproxima do detento e percebe que nada ali é previsível.

Por ser curta, direta e construída com escalada constante de suspense, Black Bird se torna uma maratona irresistível. Cada episódio termina em um ponto que incentiva a continuar, e a conclusão fecha tudo com clareza e impacto.

