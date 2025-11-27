5 séries da HBO Max melhores que a maioria das séries da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A HBO Max ainda mantém vantagem sobre a Netflix após todos esses anos – e essa diferença não deve diminuir tão cedo. As duas plataformas são pilares do streaming, enquanto serviços como Apple TV, Disney+ e Prime Video ocupam posições secundárias.

A Netflix é a velha confiável, com um catálogo enorme e variado. Já a HBO Max representa a TV de prestígio, levando produções de alto nível diretamente ao público. Mesmo com a constante evolução do mercado, ambas seguem no topo.

Mas, quando o assunto é qualidade, a resposta parece clara: a HBO Max leva a melhor. Mesmo sem considerar suas séries mais populares, ainda há diversas produções que superam com folga qualquer título da Netflix – confira cinco exemplos a seguir.

Alguém em Algum Lugar

Bridget Everett interpreta Sam Miller em Alguém em Algum Lugar, uma comédia dramática repleta de momentos hilários, grandes atuações e cenas emocionantes que surpreendem de maneira delicada. Sam é uma mulher de 40 anos que retorna à sua cidade natal no Kansas para cuidar da irmã doente.

Após a morte da irmã no episódio piloto, Sam se vê de volta ao lugar de onde tentou fugir por tantos anos e agora precisa se readaptar a uma parte da sua vida que preferia deixar para trás. É uma série lindamente filmada e escrita, que explora as profundezas de seus personagens por meio de experiências aparentemente mundanas.

Roma

Apesar de ser muito boa, Roma era tão cara de produzir que nem mesmo a HBO conseguiu arcar com os custos. E, mesmo com seu fim repentino, vale totalmente a pena assistir. O final da segunda temporada não é exatamente um gancho, mas sim um “novas aventuras aguardam”.

A épica série histórica se passa pouco antes de Júlio César (Ciarán Hinds) iniciar sua campanha para se tornar imperador de Roma, com a batalha política e militar sendo mostrada pelos olhos de dois soldados: Lucius Vorenus (Kevin McKidd) e Titus Pullo (Ray Stevenson). É uma produção belíssima, fascinante e uma das representações mais autênticas da Roma Antiga que você encontrará na ficção.

Silicon Valley

A comédia de Mike Judge merece estar entre os destaques de seu catálogo de séries e filmes, embora muitas vezes seja esquecida. Silicon Valley é uma sátira afiadíssima e hilária da cultura “tech-bro” (gíria para indivíduos masculinos que trabalham na indústria de tecnologia), que só se tornou mais precisa e relevante desde o fim da série.

A trama acompanha Richard Hendricks (Thomas Middleditch), o socialmente desajeitado fundador de uma startup que desenvolve uma tecnologia revolucionária de compressão de dados. Quando sua empresa se torna um “unicórnio”, todos querem um pedaço dela. Personagens excêntricos de todos os tipos passam a circular ao redor de Richard para ajudar, lucrar ou tirar vantagem – tudo isso em uma comédia extremamente satisfatória e cheia de personalidade.

Girls

Girls é exatamente o tipo de série que a Netflix jamais faria. Uma comédia de meia hora, estrelada pela própria criadora, com representações francas de sexo e relacionamentos e que não tem medo de desviar completamente a narrativa para direções inesperadas.

Se você é mulher, assista Girls. Se você é homem, assista Girls. Se você não se identifica como nenhum dos dois, assista Girls. É uma série perspicaz e hilária sobre amadurecimento. Você não precisa se identificar com as personagens para entender o que é se sentir perdido aos 20 e poucos anos.

A Amiga Genial

Se você acha que o melhor da HBO Max já ficou para trás, experimente assistir A Amiga Genial, uma série italiana que terminou em 2024 e está entre as melhores produções que a plataforma oferece. A Amiga Genial é baseada no romance de 2011 da autora italiana Elena Ferrante (pseudônimo) e retrata uma amizade feminina ao longo de seis décadas.

Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, interpretadas por atrizes diferentes ao longo dos anos, crescem juntas em um bairro pobre da Nápoles do pós-guerra. Com o passar do tempo, as escolhas que cada uma faz transformam profundamente suas vidas. O encanto da série da HBO Max está justamente em como ela mantém o espectador completamente envolvido, independentemente de onde essas personagens estejam em sua jornada.

