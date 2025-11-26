Supergirl: Ator de Reacher terá papel importante no filme

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator britânico Ferdinand Kingsley, mais conhecido como o vilão A.M. em Reacher e como George Wilkins em Silo, foi confirmado no elenco do filme Supergirl. Ele interpretará Elias Knoll, pai de Ruthye Marye Knoll, personagem que será vivida por Eve Ridley.

Nos quadrinhos de Supergirl: Mulher do Amanhã, que servirão como base para o filme, Ruthye é uma jovem guerreira que se une a Kara em uma jornada de vingança para caçar Krem das Colinas Amarelas, o assassino de seu pai.

A escalação indica que Kingsley provavelmente terá participação breve – mas crucial – no filme, já que sua morte brutal coloca Supergirl e Ruthye no centro da trama.

Sobre Supergirl

Supergirl tem estreia prevista para 26 de junho de 2026 e trará Milly Alcock como Kara Zor-El, a prima do Superman. A personagem fará sua primeira aparição no filme Superman, estrelado por David Corenswet, antes de protagonizar sua própria história.

O elenco também conta com David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura In-Ze, Eve Ridley como a alienígena Ruthye Marye Knoll e Matthias Schoenaerts como o vilão Krem das Colinas Amarelas. Jason Momoa (Aquaman), por sua vez, retornará ao universo da DC em um novo papel: o caçador de recompensas cósmico Lobo.

O longa será inspirado na minissérie Supergirl: Woman of Tomorrow, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, elogiada por apresentar uma visão mais madura e introspectiva da heroína. Segundo Gunn, o objetivo é mostrar uma versão de Kara diferente do Superman — mais sombria, resiliente e moldada por anos de sobrevivência longe da Terra.

Com estreia marcada para 26 de junho de 2026, Supergirl promete ser uma das produções mais aguardadas da nova fase da DC, que vem sendo reformulada sob o comando de Gunn e Peter Safran.

