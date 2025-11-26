James Cameron revela seus planos se Avatar 3 flopar nas bilheterias
James Cameron revelou que está preparado para finalizar a franquia Avatar caso o vindouro Avatar: Fogo e Cinzas não alcance o desempenho esperado nas bilheterias. Em entrevista ao podcast The Town, o cineasta começou falando que, mesmo após décadas de sucessos, ainda sente insegurança ao lançar um novo filme.
“Apesar do sucesso dos meus filmes, eu ainda fico nervoso com qualquer lançamento – e isso inclui Fogo e Cinzas.”
Cameron reconheceu os desafios enfrentados pelo terceiro capítulo da franquia, desde a redução do público nos cinemas até o intervalo menor entre sequências e a dificuldade de marketing. Além disso, segundo ele, o público tende a duvidar de continuações.
“As pessoas costumam descartar sequências. A não ser que seja o terceiro Senhor dos Anéis, quando você quer ver como tudo termina – e, na minha cabeça, é isso que Fogo e Cinzas é.”
O diretor, no entanto, entende que o público pode não enxergar o filme dessa forma. E deixou claro que o longa pode, sim, funcionar como um encerramento da saga.
“Se este for o fim, tudo bem. Estou em Avatar há 20 anos… na verdade, 30, porque escrevi em 1995. Mas não trabalhei o tempo todo nesses primeiros dez anos.”
Cameron afirmou que Avatar: Fogo e Cinzas amarra praticamente todos os arcos de Jake Sully, Neytiri e sua família, deixando apenas um elemento pendente. Caso a franquia termine aqui, ele já sabe o que fazer com essa lacuna.
“Existe uma ponta solta. Eu escrevo um livro.”
Sobre a possibilidade de continuar com Avatar 4 e 5, o diretor contou que ainda avalia seu nível de envolvimento, especialmente se Avatar: Fogo e Cinzas se tornar um sucesso. Ele não descarta passar a direção para outra pessoa, mas garante que nunca deixará a franquia totalmente.
“Eu posso produzir. Não acho que haverá outro Avatar sem que eu produza de perto. Mas deixar isso tomar minha vida de novo? Esse é um limite para mim.”
Tudo sobre Avatar: Fogo e Cinzas
O terceiro filme de Avatar continua a saga da família de Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) em Pandora. Agora, o casal enfrenta a dor pela perda do filho mais velho, enquanto o Coronel Quaritch (Stephen Lang), seu inimigo de longa data, se une a uma nova tribo Na’vi: o Povo das Cinzas, liderado com rigidez por Varang (Oona Chaplin).
Cameron já havia adiantado que pretende mostrar culturas diferentes das já vistas nos filmes anteriores. “O fogo será representado pelo ‘Povo das Cinzas’. Quero mostrar os Na’vi sob outro ângulo, porque até agora só mostrei seu lado bom”, afirmou o cineasta.
Sigourney Weaver, Kate Winslet, David Thewlis, Cliff Curtis, Britain Dalton, Bailey Bass e Jack Champion também estrelam.
James Cameron retorna na direção e coescreveu o roteiro com Rick Jaffa e Amanda Silver. Com 3 horas e 15 minutos de duração, será o filme mais longo da franquia.
Avatar: Fogo e Cinzas estreia em 18 de dezembro nos cinemas.
O post James Cameron revela seus planos se Avatar 3 flopar nas bilheterias apareceu primeiro em Observatório do Cinema.