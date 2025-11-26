James Cameron revela seus planos se Avatar 3 flopar nas bilheterias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

James Cameron revelou que está preparado para finalizar a franquia Avatar caso o vindouro Avatar: Fogo e Cinzas não alcance o desempenho esperado nas bilheterias. Em entrevista ao podcast The Town, o cineasta começou falando que, mesmo após décadas de sucessos, ainda sente insegurança ao lançar um novo filme.

“Apesar do sucesso dos meus filmes, eu ainda fico nervoso com qualquer lançamento – e isso inclui Fogo e Cinzas.”

Cameron reconheceu os desafios enfrentados pelo terceiro capítulo da franquia, desde a redução do público nos cinemas até o intervalo menor entre sequências e a dificuldade de marketing. Além disso, segundo ele, o público tende a duvidar de continuações.

“As pessoas costumam descartar sequências. A não ser que seja o terceiro Senhor dos Anéis, quando você quer ver como tudo termina – e, na minha cabeça, é isso que Fogo e Cinzas é.”

O diretor, no entanto, entende que o público pode não enxergar o filme dessa forma. E deixou claro que o longa pode, sim, funcionar como um encerramento da saga.

“Se este for o fim, tudo bem. Estou em Avatar há 20 anos… na verdade, 30, porque escrevi em 1995. Mas não trabalhei o tempo todo nesses primeiros dez anos.”

Cameron afirmou que Avatar: Fogo e Cinzas amarra praticamente todos os arcos de Jake Sully, Neytiri e sua família, deixando apenas um elemento pendente. Caso a franquia termine aqui, ele já sabe o que fazer com essa lacuna.

“Existe uma ponta solta. Eu escrevo um livro.”

Sobre a possibilidade de continuar com Avatar 4 e 5, o diretor contou que ainda avalia seu nível de envolvimento, especialmente se Avatar: Fogo e Cinzas se tornar um sucesso. Ele não descarta passar a direção para outra pessoa, mas garante que nunca deixará a franquia totalmente.

“Eu posso produzir. Não acho que haverá outro Avatar sem que eu produza de perto. Mas deixar isso tomar minha vida de novo? Esse é um limite para mim.” Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Tudo sobre Avatar: Fogo e Cinzas

O terceiro filme de Avatar continua a saga da família de Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) em Pandora. Agora, o casal enfrenta a dor pela perda do filho mais velho, enquanto o Coronel Quaritch (Stephen Lang), seu inimigo de longa data, se une a uma nova tribo Na’vi: o Povo das Cinzas, liderado com rigidez por Varang (Oona Chaplin).

Cameron já havia adiantado que pretende mostrar culturas diferentes das já vistas nos filmes anteriores. “O fogo será representado pelo ‘Povo das Cinzas’. Quero mostrar os Na’vi sob outro ângulo, porque até agora só mostrei seu lado bom”, afirmou o cineasta.

Sigourney Weaver, Kate Winslet, David Thewlis, Cliff Curtis, Britain Dalton, Bailey Bass e Jack Champion também estrelam.

James Cameron retorna na direção e coescreveu o roteiro com Rick Jaffa e Amanda Silver. Com 3 horas e 15 minutos de duração, será o filme mais longo da franquia.

Avatar: Fogo e Cinzas estreia em 18 de dezembro nos cinemas.

O post James Cameron revela seus planos se Avatar 3 flopar nas bilheterias apareceu primeiro em Observatório do Cinema.