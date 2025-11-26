Quentin Tarantino revela melhores filmes do século e detona Jogos Vorazes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quentin Tarantino foi o convidado mais recente do The Bret Easton Ellis Podcast e começou a revelar sua lista dos 20 melhores filmes do século XXI até agora. O cineasta apresentou suas posições de nº 20 a nº 11, com escolhas que misturam clássicos modernos, terror, ação asiática e até comédia insana. A lista parcial ficou assim:

• 20. Amor, Sublime Amor (Steven Spielberg)

• 19. Cabana do Inferno (Eli Roth)

• 18. O Homem que Mudou o Jogo (Bennett Miller)

• 17. Chocolate (Prachya Pinkaew)

• 16. Rejeitados pelo Diabo (Rob Zombie)

• 15. A Paixão de Cristo (Mel Gibson)

• 14. Escola de Rock (Richard Linklater)

• 13. Jackass: O Filme (Jeff Tremaine)

• 12. Os Lobos Maus (Aharon Keshales e Navot Papushado)

• 11. Batalha Real (Kinji Fukasaku)

Críticas a Jogos Vorazes

A presença de Batalha Real, filme japonês de 2000 baseado no livro de Koushun Takami, não surpreendeu fãs do diretor, já que Tarantino cita o título regularmente entre seus favoritos. O longa acompanha estudantes do ensino médio forçados a lutar até a morte por um governo totalitário.

Durante o papo, Tarantino comparou o filme a Jogos Vorazes, obra de Suzanne Collins que se tornou fenômeno global. Para ele, as semelhanças são tão grandes que é “inacreditável” que a autora nunca tenha sido processada.

“Eu não entendo como o escritor japonês não processou Suzanne Collins por tudo o que ela possui”, disse Tarantino. “Eles simplesmente copiaram o livro! Críticos de literatura não vão assistir a um filme japonês chamado Batalha Real, então nunca chamaram ela atenção. Diziam que era a coisa mais original que já tinham lido. Assim que os críticos de cinema viram o filme, disseram: ‘Que porra é essa? Isso é Batalha Real, só que para menores’”.

O cineasta também exaltou Amor, Sublime Amor, seu 20º lugar, afirmando que o musical “revitalizou” Steven Spielberg.

“É o filme em que o Steven mostra que ainda tem tudo. Não acho que Scorsese fez um filme tão empolgante neste século”, disse.

Sobre Jackass: O Filme, Tarantino comentou que foi o filme com o qual mais riu nos últimos 20 anos.

“Não lembro de rir do começo ao fim assim desde Richard Pryor… Enquanto eu fazia Kill Bill, achei esse filme tão engraçado que tive que mostrar para a equipe. Achamos uma cópia, assistimos e morremos de rir.”

A segunda metade da lista – os números 10 a 1 – ainda será revelada, mas Tarantino já deixou claro que suas escolhas continuarão surpreendendo.

