Parasita: Final explicado e qual a mensagem do filme
Clique aqui e escute a matéria
Já se passaram alguns anos desde que Parasita surpreendeu Hollywood ao conquistar o Oscar de Melhor Filme – feito histórico e absolutamente merecido. E, para quem ainda não assistiu ao longa ou quer revisitá-lo, o aclamado thriller social de Bong Joon-ho acaba de entrar no catálogo da Netflix.
O filme é daqueles que funcionam melhor quando vistos sem saber nada sobre a trama. Mas, depois de terminar, é quase impossível não querer discutir cada detalhe, especialmente o final brutal e ousado. E ninguém melhor do que o próprio diretor para comentar suas intenções, já que Bong Joon-ho escreveu o roteiro ao lado de Han Jin-won.
A seguir, explicamos os principais pontos do desfecho de Parasita, com base em entrevistas que o cineasta concedeu após o lançamento.
Explicando o final de Parasita
Na primeira metade de Parasita, acompanhamos a família Kim – formada por Ki-taek, Chung-sook, Ki-woo e Ki-jeong – se infiltrando gradualmente na vida da rica família Park. Eles começam oferecendo serviços como tutores e funcionários domésticos, até que tomam o controle de toda a rotina da casa.
O grande ponto de virada acontece quando Moon-gwang, a antiga governanta, retorna para buscar algo no porão… revelando que seu marido, Geun-sae, vive escondido ali há anos para fugir de agiotas. Quando ela descobre a farsa dos Kim, ameaça expô-los. A chegada antecipada dos Park provoca uma confusão violenta, que termina com Moon-gwang gravemente ferida – e com os Kim tentando escapar da casa sem serem vistos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No dia seguinte, durante a festa de aniversário de Da-song, Geun-sae escapa do bunker tomado pela dor e pelo luto, atacando Ki-woo e esfaqueando Ki-jeong. A visão do agressor desencadeia uma convulsão em Da-song, o que leva o Sr. Park a tentar pegar as chaves para levá-lo ao hospital. O gesto de repulsa dele ao tocar o corpo de Geun-sae, por causa do “cheiro”, provoca o rompimento final de Ki-taek, que mata o patrão e foge.
Apesar da violência, Bong Joon-ho afirma que não quis fazer um filme violento. Ao Slash Film, disse:
“Percebi desde cedo que a violência aumentaria conforme a história avançasse e culminaria em uma tragédia inesperada. Mas esses personagens são pessoas comuns, distantes de qualquer forma de violência no dia a dia. O que me interessava era explorar o que os faria ultrapassar esse limite.”
O significado da última cena de Parasita
Após sobreviver ao ataque, Ki-woo acorda do coma e descobre que seu pai desapareceu. Ele volta à casa dos Park, agora vendida para outra família, e percebe que as luzes piscam em código Morse: é uma mensagem de Ki-taek, que está escondido no bunker, repetindo o destino de Geun-sae.
Enquanto escreve uma carta de resposta, Ki-woo fantasia um futuro em que enriquece e compra a casa, libertando o pai. A cena mostra essa vida idealizada… até que a câmera retorna ao semiporão da família, mostrando Ki-woo ainda ali, preso à realidade.
Ao Vulture, Bong Joon-ho descreveu a cena final como um “tiro de misericórdia”, o golpe final de um filme que se recusa a oferecer esperança ilusória.
“Se o filme acabasse no abraço, talvez o público pensasse: ‘Ah, impossível comprar aquela casa’. Mas a câmera volta ao semiporão. É cruel e triste, mas é honesto. Todos sabemos que esse garoto não vai conseguir comprar aquela casa”, afirmou o diretor.
Bong complementa:
“Não estou fazendo documentário ou propaganda. Não quero dizer como mudar o mundo, mas mostrar o peso brutal da realidade. Essa honestidade, para mim, é a beleza do cinema.”
Parasita está disponível na Netflix.
O post Parasita: Final explicado e qual a mensagem do filme apareceu primeiro em Observatório do Cinema.