Dispensada da Globo, autora de Novo Mundo desenvolve trama inédita na Netflix
Clique aqui e escute a matéria
A autora Thereza Falcão, que foi dispensada do time de autores fixos da Globo, está desenvolvendo um projeto inédito que será veiculado na Netflix.
Segundo informações do jornal O Globo, a trama se trata de uma história de romance jovem que reúne uma temática cristã. Ainda não se sabe, ao certo, se tratará de uma obra totalmente bíblica, mas a expectativa principal é que o projeto saia do papel.
Em tempo, Thereza Falcão não teve seu contrato renovado com a Globo. Cerca de um mês após o fim do remake de Elas por Elas (2023), assinado em parceria com Alessandro Marson, em abril do ano passado, ela foi dispensada da emissora carioca.
Na Globo, Thereza Falcão prestou serviços durante 20 anos, e foi autora titular de outras novelas, como: Novo Mundo (2017) e Nos Tempos do Imperador (2021). Além disto, ela foi responsável pela equipe de roteiristas de programas infanto-juvenis da casa, como Sandy & Junior (1999-2002), Bambuluá com Angélica (2000-2001) e Sítio do Picapau Amarelo (2001-2007).
VEJA MAIS: Globo toma decisão e Três Graças perde capítulos em meio a fracasso no Ibope
O post Dispensada da Globo, autora de Novo Mundo desenvolve trama inédita na Netflix foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.