5 séries de guerra baseadas em fatos reais

Por Observatório do Cinema Publicado em 26/11/2025 às 19:02
Produções de guerra sempre despertam interesse do público, e as séries baseadas em fatos reais ganharam força nos últimos anos ao combinar rigor histórico, intensidade dramática e personagens inspirados em heróis que realmente existiram.

Plataformas como Netflix, Apple TV, Paramount+ e HBO Max têm investido pesado em histórias militares reais, muitas delas aclamadas pela crítica.

A seguir, reunimos algumas das séries de guerra mais impactantes, todas inspiradas em episódios verídicos e figuras históricas.

Red Alert – Prime Video

A minissérie israelense, inspirada em eventos reais ocorridos em 7 de outubro de 2023, retrata relatos de vítimas e sobreviventes durante o ataque terrorista no sul de Israel. A produção recria momentos de extremo perigo e tensão, acompanhando desde a luta de uma família para se proteger dentro de casa até operações de resgate realizadas em meio à invasão.

Com dramatização intensa e forte carga emocional, a série destaca histórias humanas marcadas pelo medo, coragem e sobrevivência.

Operação Lioness – Netflix e Paramount+

Operação Lioness acompanha Joe (Zoe Saldaña), uma experiente agente da CIA encarregada de liderar o programa secreto “Lioness”, criado para infiltrar mulheres em organizações terroristas no Oriente Médio. A nova recruta, Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), uma jovem fuzileira altamente capacitada, é escolhida para se aproximar do alvo e impedir um ataque em escala global.

À medida que Cruz se infiltra cada vez mais fundo na rede inimiga, ela enfrenta dilemas morais, perigos constantes e a tensão psicológica de viver uma identidade dupla. Joe, por sua vez, luta para proteger sua agente e manter a operação sob controle, enquanto concilia a vida familiar com a brutalidade de seu trabalho.

Inspirada em programas reais do governo dos EUA, Operação Lioness mistura ação, espionagem e drama humano, explorando os sacrifícios e o impacto emocional daqueles que vivem na linha de frente do combate ao terrorismo.

O Pacífico – HBO Max

O Pacífico é uma minissérie épica da HBO que retrata, com realismo e intensidade, a trajetória de três fuzileiros navais dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial: Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene Sledge (Joseph Mazzello) e John Basilone (Jon Seda). Baseada em memórias reais e complementada por registros históricos, a produção acompanha o grupo desde o treinamento até as batalhas mais brutais da campanha americana contra o Japão no Oceano Pacífico.

Ao longo de dez episódios, a minissérie mostra confrontos emblemáticos em locais como Guadalcanal, Peleliu e Iwo Jima, destacando não apenas a violência extrema dos combates, mas também o impacto psicológico da guerra, os laços criados entre soldados e o drama vivido por suas famílias à distância.

Com supervisão de Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, O Pacífico combina grandes sequências de ação com profundidade emocional, oferecendo um retrato poderoso, humano e dolorosamente autêntico de um dos capítulos mais sangrentos da história militar.

Irmãos de Guerra – HBO Max

Irmãos de Guerra é uma das minisséries mais aclamadas da HBO, baseada no livro de Stephen E. Ambrose e produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks. A produção acompanha a trajetória real da Companhia Easy, do 506º Regimento de Paraquedistas da 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos, desde o rigoroso treinamento na Geórgia até os momentos finais da Segunda Guerra Mundial na Europa.

Ao longo de dez episódios, a série segue soldados como Richard Winters (Damian Lewis), Lewis Nixon (Ron Livingston) e seus companheiros enquanto enfrentam batalhas brutais, incluindo o Dia D, a Operação Market Garden e o cerco em Bastogne durante a Batalha do Bulge. A narrativa destaca tanto a estratégia militar quanto os dramas individuais de homens que lutaram lado a lado, construindo laços profundos em meio ao caos da guerra.

Com forte realismo, depoimentos de veteranos e atuações marcantes, Irmãos de Guerra oferece um retrato poderoso da coragem, do sacrifício e da irmandade que surgem em meio aos horrores do conflito.

Mestres do Ar – Apple TV

Mestres do Ar é uma minissérie épica da Apple TV que acompanha o 100º Grupo de Bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como “Bloody Hundredth” devido às pesadas baixas sofridas em combate. Inspirada no livro de Donald L. Miller e produzida por Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman – a mesma equipe por trás de Irmãos de Guerra e O Pacífico – a série retrata as perigosas missões aéreas realizadas sobre a Europa ocupada pelos nazistas.

A narrativa acompanha jovens pilotos como Gale “Buck” Cleven (Austin Butler), John “Bucky” Egan (Callum Turner) e seus companheiros enquanto enfrentam condições extremas, batalhas violentas, limitações técnicas das aeronaves e a constante ameaça das forças alemãs. Além do combate, a minissérie destaca o impacto psicológico da guerra, o peso das perdas e o forte vínculo de amizade entre os integrantes do esquadrão.

Com cenas aéreas grandiosas, profundidade emocional e rigor histórico, Mestres do Ar oferece um retrato intenso, humano e cinematográfico da vida dos aviadores que arriscaram tudo para frear o avanço nazista na Europa.

