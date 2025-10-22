fechar
Observatório de Cinema | Notícia

LEGO de Stranger Things 5 sugere destino de Max e parceria improvável

Por Observatório do cinema Publicado em 22/10/2025 às 11:17
LEGO de Stranger Things 5 sugere destino de Max e parceria improvável
LEGO de Stranger Things 5 sugere destino de Max e parceria improvável - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

Novo conjunto da LEGO revela possíveis spoilers da temporada final

O post LEGO de Stranger Things 5 sugere destino de Max e parceria improvável apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
entretenimento

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão
entretenimento

Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão

Compartilhe

Tags