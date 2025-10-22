fechar
James Gunn explica por que Darkseid não aparecerá tão cedo no novo DCU

Por Observatório do cinema Publicado em 22/10/2025 às 7:06
Diretor confirma que o vilão não fará parte do novo DCU e diz querer evitar comparações com Thanos e o Snyderverse

