Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/12/2025 às 8:49
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Neste sábado (06), às 14h40, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme Cine Holliúdy.

Ficha Técnica:

Cine Holliúdy

Título Original: Cine Holliúdy

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2012

Diretor: Halder Gomes

Elenco: Edmilson Filho, Miriam Freeland, Joel Gomes, Roberto Bomtempo, Angeles Woo, Fiorella Mattheis

Classe: Comédia

Sinopse:

Interior do Ceará, década de 1970. A popularização da TV afastou as pessoas do cinema. Então, Francis gleydisson, proprietário do Cine Holliúdy, entra em ação.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

