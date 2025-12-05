Camp Rock 3: novo filme ganha primeiro teaser com aparição dos Jonas Brothers e música de Demi Lovato
A contagem regressiva para Camp Rock 3 já começou. A Disney divulgou o primeiro teaser do novo filme e animou os fãs ao mostrar o retorno dos Jonas Brothers ao acampamento musical que marcou toda uma geração. A prévia traz também a nova turma que vai comandar essa fase da história e chega embalada por Wouldn’t Change a Thing, sucesso na voz de Demi Lovato, o que deixou o público em alerta para uma possível aparição da artista.
Apesar de não confirmar se voltará como Mitchie Torres, Demi Lovato já está envolvida como produtora executiva. Isso aumenta as expectativas sobre o clima e o estilo do novo longa, que promete manter a essência clássica da franquia. No elenco veterano, retornam Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas e Maria Canals-Barrera, reforçando o elo com os dois primeiros filmes.
A nova geração chega cheia de energia. Entre os nomes, estão Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean e Sherry Cola. Cada personagem traz um perfil diferente e deve movimentar as competições e rivalidades do acampamento.
A história acompanha o Connect 3 de volta ao Camp Rock após perder a banda de abertura de sua grande turnê. Eles decidem procurar novos talentos entre os campistas. O clima fica intenso. As amizades são testadas. As apresentações ganham peso. E romances inesperados surgem enquanto todos buscam a chance de abrir o show da banda favorita.
Com estreia prevista para 2026 no Disney+, Camp Rock 3 promete misturar nostalgia, música e novos conflitos. Uma nova geração está pronta para subir ao palco. E os fãs, claro, já estão contando os dias.