Miley Cyrus revela projeto especial para celebrar os 20 anos de Hannah Montana
Miley Cyrus deixou os fãs em euforia ao confirmar que prepara uma celebração especial pelos 20 anos de Hannah Montana. A artista revelou a novidade ao programa Good Morning America e disse que a equipe está dedicando bastante tempo ao projeto. Miley afirmou que busca maneiras de honrar a personagem que marcou sua carreira, mas não entregou detalhes sobre o formato dessa homenagem.
“Definitivamente estamos trabalhando nisso. Muito tempo está sendo investido. Como posso honrar Hannah?”, disse a atriz e cantora.
A revelação reacendeu teorias nas redes. Muitos acreditam que a comemoração pode resultar em um novo filme da franquia ou até em um episódio especial trazendo Miley Stewart de volta. O entusiasmo aumentou após o relançamento recente de Hannah Montana: O Filme nos cinemas, reacendendo a nostalgia em torno da protagonista que equilibrava a vida comum com o sucesso da estrela pop.
No longa, dirigido por Peter Chelsom, a jovem vive um momento de crise e precisa reencontrar sua essência durante uma temporada no interior do Tennessee. A produção conta com nomes como Billy Ray Cyrus, Emily Osment, Margo Martindale, Jason Earles, Mitchel Musso e Lucas Till, além de uma participação especial de Taylor Swift. A trilha sonora permanece popular até hoje, com faixas icônicas como The Climb, Hoedown Throwdown e Let’s Get Crazy.
A série original, exibida entre 2006 e 2011, consolidou Miley como um fenômeno global. Tanto o seriado quanto o filme estão disponíveis no Disney+, onde seguem conquistando novas gerações. Com a confirmação dessa celebração, o legado de Hannah Montana promete ganhar mais um capítulo marcante.