Miley Cyrus revela projeto especial para celebrar os 20 anos de Hannah Montana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/12/2025 às 7:06
Miley Cyrus deixou os fãs em euforia ao confirmar que prepara uma celebração especial pelos 20 anos de Hannah Montana. A artista revelou a novidade ao programa Good Morning America e disse que a equipe está dedicando bastante tempo ao projeto. Miley afirmou que busca maneiras de honrar a personagem que marcou sua carreira, mas não entregou detalhes sobre o formato dessa homenagem.

“Definitivamente estamos trabalhando nisso. Muito tempo está sendo investido. Como posso honrar Hannah?”, disse a atriz e cantora.

A revelação reacendeu teorias nas redes. Muitos acreditam que a comemoração pode resultar em um novo filme da franquia ou até em um episódio especial trazendo Miley Stewart de volta. O entusiasmo aumentou após o relançamento recente de Hannah Montana: O Filme nos cinemas, reacendendo a nostalgia em torno da protagonista que equilibrava a vida comum com o sucesso da estrela pop.

No longa, dirigido por Peter Chelsom, a jovem vive um momento de crise e precisa reencontrar sua essência durante uma temporada no interior do Tennessee. A produção conta com nomes como Billy Ray Cyrus, Emily Osment, Margo Martindale, Jason Earles, Mitchel Musso e Lucas Till, além de uma participação especial de Taylor Swift. A trilha sonora permanece popular até hoje, com faixas icônicas como The Climb, Hoedown Throwdown e Let’s Get Crazy.

A série original, exibida entre 2006 e 2011, consolidou Miley como um fenômeno global. Tanto o seriado quanto o filme estão disponíveis no Disney+, onde seguem conquistando novas gerações. Com a confirmação dessa celebração, o legado de Hannah Montana promete ganhar mais um capítulo marcante.

