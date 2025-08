Miley Cyrus surge nua em capa de revista e fala sobre poder e liberdade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Miley Cyrus, de 32 anos, é a estrela da próxima edição da Perfect Magazine e voltou a surpreender com um ensaio marcante. A publicação divulgou nesta segunda-feira (4) duas das seis capas que terão a cantora.

Na primeira, Miley aparece completamente nua, com os cabelos soltos. Já na segunda, veste figurinos originais usados em Maria Antonieta, filme de 2006 dirigido por Sofia Coppola e estrelado por Kirsten Dunst. As fotos foram feitas pelo renomado fotógrafo Paolo Roversi.

O ensaio durou três dias, e alguns trechos da entrevista já foram divulgados. “Mesmo que eu não esteja vestindo nada, ainda sinto algum nível de poder nisso”, afirmou Miley, que recentemente lançou o álbum Something Beautiful e declarou não ter mais interesse em fazer turnês.

A cantora também refletiu sobre sua relação atual com a moda e sua própria imagem. “Sinto que agora estou naquele tipo de momento divino: tudo flui e há uma relação harmoniosa entre mim e o que estou vestindo. Ainda parece pele. Não sinto que isso me domine. Não sinto que esteja me desgastando”, disse.

O novo trabalho de Miley e sua aparição na revista reforçam a fase mais livre e criativa de sua carreira.

MIley Cyrus na capa da ‘Perfect Magazine'(Foto: Reprodução/Instagram Perfect Magazine/Paolo Roversi)

