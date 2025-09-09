fechar
Filmes | Notícia

High School Musical 3' e 'Hannah Montana - O Filme' serão reexibidos no Cinemark por R$ 15

A pré-venda de ingressos dos dois clássicos será liberada a partir de 11/09, no site e app da Rede. Os filmes serão exibidos a partir de 25/09

Por Alice Lins Publicado em 09/09/2025 às 22:18
Zac Efron em High School Musical
Zac Efron em High School Musical - Reprodução/Disney

A Cinemark acaba de anunciar uma novidade muito especial para os fãs de dois clássicos dos anos 2000.

Pela primeira vez, a Rede promoverá o Festival Cinemark Replay com a reexibição exclusiva de ‘High School Musical 3’, a partir de 18/09, e ‘Hannah Montana - O Filme’, a partir de 25/09, com ingressos a R$ 15.

A iniciativa faz parte do selo “Cinemark Replay”, que relança grandes sucessos do cinema queridos pelo público. A pré-venda de ingressos começa em 11/09, no site e app da Rede.

E as vantagens ainda não acabaram. Durante o Festival Cinemark Replay, as unidades selecionadas da grande São Paulo que fazem parte do Descontão Cinemark vão oferecer os filmes com o preço do ingresso a R$ 12, em sessões de segunda a quarta-feira. Consulte o regulamento completo no site.

Divulgação/Cinemark
Exibição de filmes clássicos da Disney no Cinemark - Divulgação/Cinemark

O Festival Cinemark Replay é a oportunidade perfeita para revisitar o ano de formatura de Tory Bolton (Zac Efron) e Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) e a viagem inesquecível de Miley Stewart (Miley Cyrus) à sua cidade natal no interior dos Estados Unidos.

Toda a experiência é ainda mais imersiva nas salas da Cinemark, que oferecem todo o conforto e tecnologia para seu público.

High School Musical 3: Ano da Formatura (LEG)

Em meio a preparativos para um campeonato de basquete, baile e formatura, os namorados Troy Bolton e Gabriella Montez curtem cada momento, sabendo que a faculdade coloca o futuro de seu relacionamento em jogo.

Um elaborado musical de primavera é apenas mais uma oportunidade para os dois Wildcats e seus colegas expressarem os medos e as esperanças para o futuro.

Hannah Montana - O Filme (LEG)

Como muitos adolescentes, Miley Stewart tem sua família, seus amigos e frequenta a escola. Mas há uma pequena diferença: ela é a estrela do pop Hannah Montana.

À medida que a popularidade de Hannah cresce e passa a ameaçar a vida da garota, Miley, encorajada pelo pai, vai à sua cidade natal, no Tennessee, para ter contato com a realidade. Lá, a jovem embarca em uma aventura emocionante.

Festival Cinemark Replay

  • Quando: A partir de 18/09 (High School Musical 3) e a partir de 25/09 (Hannah Montana - O Filme). Pré-venda de ingressos em 11/09.
  • Onde: Consulte todas unidades no site e app da Cinemark ao início da pré-venda
  • Valor: R$ 15; R$ 12 nas unidades participantes da promoção Descontão Cinemark. Consulte o regulamento da Rede no site para mais informações.

