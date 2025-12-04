Susana Vieira rouba a cena em homenagem da Globo e faz pedido inusitado para chefão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Susana Vieira, atriz, foi uma das homenageadas da Calçada da Fama, nos Estúdios Globo, na última quarta-feira (3), que reuniu grandes nomes para serem reverenciados pela emissora.

Brincalhona, Susana relembrou sua longa trajetória na emissora. “Quando a gente veio para esse lugar aqui, há muitos anos atrás, isso daqui era mato puro. O cara estava vendendo, era um português, o Sr. Roberto [Marinho], muito esperto, falou ‘ali a gente pode fazer uma coisinha’. Aí nós viemos para cá, mato, mato, tinha que fazer cocô e xixi numa casinha. E a comida vinha no… Regina, não fica fazendo que você não conhece isso. Você conhece sim. Ela estava com medo do compliance, mas eu não tenho mais medo disso”, desabafou.

A atriz também exaltou o trabalho de José Bonifácio, o Boni, que foi um dos responsáveis por colocar a Globo no primeiro lugar de audiência. “Olha, muito obrigada. Eu quero dizer o seguinte. Tem uma pessoa aqui que não está — vocês não fiquem ofendidos os diretores atuais— que fez essa emissora também. Chama-se José Bonifácio. O Boni, o Boni veio junto com a gente. O Boni fez isso. O Boni tirou leite da pedra, depois foi o leite da vaca, que a vaca deu frutos. E ele fez essa empresa crescer. Ele nos deu papéis maravilhosos. Ele sabia escolher. Ele valorizou todos nós. Nunca teve uma diminuição. Ele nos dava duas passagens por ano. A gente ia para a Europa ou para os Estados Unidos. Primeira coisa que cortaram”, disse.

Susana Vieira ainda pediu um programa para o chefão, Amauri Soares, e alfinetou o novo programa de Angélica. “Ai, gente… Sou exibida mesmo. Pensei em não fazer um discurso por causa do compliance [departamento que apura conduta dos funcionários]. Mas vou fazer. Amauri Soares, me dá um programa, pelo amor de Deus. Tantos programas e você só dá para a Angélica e outras… Sou muito mais engraçada do que elas”, contou.