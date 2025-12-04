fechar
Globo tem audiência espetacular com Libertadores em 2025

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/12/2025 às 7:07
A Globo não tem do que reclamar da audiência que obteve com a Libertadores 2025. O saldo foi um ibope absurdo no país inteiro. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Na Grande São Paulo, a emissora carioca obteve uma média de 20 e mais 38% de participação em 17 transmissões, segundo o PNT (Painel Nacional de Televisão). Já no Rio de Janeiro, a média foi de 30 pontos e 49% de participação, com um número menor de transmissões, ao todo foram 13.

Um mapeamento em todo o país, a Globo teve uma média de 21 pontos com as 13 partidas exibidas no país. O novo canal esportivo da emissora, o GE TV, também foi beneficiado, com a maior audiência, até o momento, desde o seu lançamento.

Em 2026, a Globo vai estar recheada com transmissões de jogos nacionais e também da Copa do Mundo. A emissora não vai transmitir todas as partidas e nem tem a exclusividade total do evento.

