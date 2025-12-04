Erlan Bastos é o novo contratado do Grupo Norte de Comunicação
Em um movimento que promete acirrar a disputa pela audiência regional, o jornalista e apresentador Erlan Bastos é o mais novo contratado do Grupo Norte de Comunicação. A contratação, oficializada nesta quarta-feira(03), coloca Bastos no comando do Bora Amapá, na Band Roraima, a partir do dia 15 de dezembro.
Erlan Bastos construiu sua reputação como um dos nomes mais fortes da televisão regional nos últimos anos. Ele é conhecido por sua capacidade de reverter índices de audiência e tirar programas de posições inferiores no Ibope para a briga pela liderança, chegando a superar a Globo em algumas praças.
Em uma conversa exclusiva com o Observatório da Televisão, Erlan celebrou o novo momento da sua carreira no comando do Bora Amapá. “Aceitei a proposta porque não foi apenas uma proposta de emprego simples, foi um plano de carreira e eu amei isso. Fazer parte do grupo que mais cresce no país me empolga e muito”, disse ele.
Cabe lembrar que Erlan Bastos já comandou o “Balanço Geral Ceará” (TV Cidade/Record TV), com grande sucesso em Fortaleza, e possui passagens pela RedeTV! e pela TV Meio Norte, onde esteve recentemente à frente de atrações como o “Programa da Tarde” e “Alô Piauí”.
