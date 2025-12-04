Quem é Cyria Coentro, atriz escalada para nova novela das seis
Cyria Coentro, atriz, é mais um nome confirmado na nova novela das seis, A Nobreza do Amor, que estreia em março de 2026. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Atriz baiana, Cyria é um rosto bastante conhecido do teatro baiano e também da TV, afinal acumula grandes novelas na carreira, como Flor do Caribe, Sete Vidas, Mar do Sertão, Renascer, Fuzuê e tantas outras. Na trama, ela será a mãe de Tonho (Ronald Sotto), mãe do protagonista.
Basicamente, a história da trama gira em torno da princesa africana Alika (Duda Santos), que foge para o Brasil, mais precisamente para o sertão nordestino.
Além da atriz, outros nomes foram confirmados na nova novela das seis, como Danton Mello, Lazáro Ramos, Rita Batista, Nicolas Prattes, Rodrigo Simas, Duda Santos e tantos outros.
