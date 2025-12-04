fechar
SBT ousa ao chamar ex-diretor do Banco Central para novo canal de notícias

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/12/2025 às 17:15
O SBT está investindo pesado em seu novo canal de notícias, o SBT News, que estreia dia 15. Um dos nomes é o ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O empresário fará análises profundas sobre o mercado e a economia. O pesquisador da USP (Universidade de São Paulo), Sergio Vale, também foi escalado. Ele vai comentar sobre política e macroeconomia. O ex-secretário de Meio Ambiente de São Paulo, Xico Graziano, vai focar somente em sustentabilidade e agronegócio nas suas análises.

Além desses nomes, tem o diplomata Roberto Abdenur, que comentará sobre geopolítica. Outros nomes confirmados são: Basília Rodrigues, Celso Freitas, Sidney Rezende, Roberta Russo, Amanda Klein, Leandro Magalhães e outros.

O SBT News entra no mercado para tentar concorrer em pé de igualdade com emissoras já consolidadas, como Record News, BandNews, Globonews, CNN Brasil e outros.

