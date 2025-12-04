Regina Volpato reconhece fracasso do Chega Mais e manda a real sobre retorno à TV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Regina Volpato, apresentadora, confessou que o seu retorno ao SBT, em 2023, para comandar o matutino Chega Mais, não foi bacana. A revelação aconteceu em uma forte entrevista no Olho no Olho, da Folha de S. Paulo.

“Do ponto de vista pessoal, foi bom ter encontrado amigos, mas realmente não deu certo”, desabafou na entrevista. Em relação a retornar à TV, a apresentadora não fecha completamente as portas, mas com algumas mudanças.

“Ficar quatro horas ao vivo, como eu fazia no Mulheres, não é algo que eu quero para mim. Se fosse por temporada e se encaixasse na minha vida, eu voltaria”, explicou. […] “Uma das coisas que mais me deixam feliz na vida é que tive convites para voltar a trabalhar em todas as emissoras pelas quais já passei”, frisou.

Na mesma entrevista, Regina relembrou sua passagem icônica pelo Casos de Família e revelou a mensagem que recebeu de Silvio Santos na época. “Ele me disse que eu havia sido aprovada, mas não mentiu para mim. ‘Olha, é um contrato de apenas três meses’. Silvio me disse para pensar bem”, disse.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br