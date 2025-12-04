Perdoada pela Globo, Regina Duarte fala se aceitaria convite para voltar às novelas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Regina Duarte, a eterna Namoradinha do Brasil, na última quarta-feira (3), foi uma das homenageadas da Calçada da Fama, nos Estúdios Globo. Sincera, a veterana comentou se retornaria às novelas da emissora.

“Sim. Aceitaria. Se a Globo me chamar, eu venho. Me sinto em casa aqui, sabe? Passa anos e essa sensação continua. É tão bom ainda se sentir amada e respeitada e assim que me sinto toda vez que venho aqui”, confessou em entrevista ao site F5.

No ar na reprise da novela Rainha da Sucata, no Vale a Pena Ver de Novo, e com homenagens que recebeu na festa dos 60 anos da emissora, Regina entende uma reaproximação da emissora com ela. “Será? Vamos aguardar. Como já disse, voltaria. Só não quero me repetir, né? Mas também não tem como não se repetir na idade que eu tô, né? Agora vai ser sempre uma vovó [risos]”, disse.

A atriz também foi questionada ao continuar defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso, nas redes sociais. “Na verdade, eu me sinto muito amada. Se alguma vez eu vi ou ouvi ou li algo que não era o que eu esperava, o amor, eu ficava e fico triste, claro, mas esqueco em cinco minutos”, contou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br