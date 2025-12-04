Emanuelle Araújo retorna à Globo em novela com princesa africana
Clique aqui e escute a matéria
Emanuelle Araújo, cantora e atriz, acertou o seu retorno à Globo. A artista é mais um nome confirmado na nova novela das seis, A Nobreza do Amor, que estreia em março. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
A atriz estava afastada da emissora carioca há seis anos. O último trabalho dela havia sido a novela das seis Órfãos da Terra. Segundo a coluna, Emanuelle fará parte do núcleo de Marco Ricca e Rodrigo Simas.
Por falar na nova novela das seis, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., outros nomes também já foram confirmados, como Rita Batista, Nicolas Prattes, Lazáro Ramos, Cyria Coentro, Duda Santos e Fabiana Karla.
Basicamente, a novela vai juntar o reino africano com o sertão nordestino. A protagonista será Duda Santos, que será a princesa Alika. Os vilões ficam por conta de Lazáro Ramos, Nicolas Prattes e Theresa Fonseca.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br