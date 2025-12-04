Datena aceita convite de Lula e ganha programa na TV Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O apresentador e jornalista José Luiz Datena aceitou o convite para integrar a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), conglomerado de mídia estatal. A contratação, que teve o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca uma nova fase na carreira do veterano, conhecido por apresentar diversos programas policiais na TV Aberta.

Datena comandará dois novos projetos com previsão de estreia para janeiro de 2026: um programa semanal de entrevistas na TV Brasil, e um programa diário na Rádio Nacional, das 8h às 10h.

Apesar da EBC ser uma empresa ligada ao governo federal, o apresentador fez questão de frisar que sua independência jornalística será mantida.

“Eu sempre fui independente. E inclusive enfrentei problemas por causa disso. Não iriam agora me convidar para ser tendencioso. O meu papel será sempre o de jornalista, e todos sabem disso. As pessoas me respeitam pela minha independência. E eu vou seguir sendo independente“, disse ele.

