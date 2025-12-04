Chay Suede é confirmado como mocinho da próxima novela de Walcyr Carrasco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A próxima novela das nove da TV Globo, “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Claudia Souto, acaba de definir seu principal galã. O ator Chay Suede foi confirmado como o grande mocinho da história, assumindo um papel de destaque que o colocará novamente em parceria com a atriz Letícia Colin, a protagonista.

Na história, Chay Suede interpretará Pedro, um advogado idealista que terá um papel crucial na vida da mocinha Adriana, interpretada por Letícia Colin. A personagem de Letícia se envolverá em uma grande tragédia: a morte do milionário Artur, de quem ela era amiga e havia acabado de se casar para receber uma herança, sendo acusada injustamente pelo assassinato.

A grande virada da história se dará quando Adriana, após perder tudo e ser presa, contar apenas com o apoio incondicional de Pedro, que assumirá sua defesa. Anos depois, após a saída da cadeia, o casal se unirá em um plano de vingança contra aqueles que a incriminaram, como Pilar (Isabel Teixeira), a irmã da vítima. A expectativa é grande para ver a química de Chay Suede e Letícia Colin, que já emocionaram o público como o casal Ícaro e Rosa em “Segundo Sol” (2018).

“Quem Ama, Cuida” contará ainda com nomes como Isabel Teixeira, Tony Ramos, Bianca Bin, Agatha Moreira, Mariana Ximenes e Elizabeth Savala.

