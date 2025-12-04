Ator de Bridgerton vai estrelar novo suspense erótico da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator Regé-Jean Page, conhecido por viver Simon Basset em Bridgerton, está pronto para liderar um novo projeto da Netflix. A plataforma desenvolve Hancock Park, uma produção de suspense erótico que ainda não tem previsão de estreia. Assim, a série promete apresentar uma trama tensa, centrada em segredos e conflitos de uma comunidade que parece perfeita ao primeiro olhar.

Na história, um forasteiro carismático interpretado por Page aluga a casa de hóspedes de uma família de Los Angeles. No entanto, conforme ele se aproxima do cotidiano desse grupo, descobre que a elegância do bairro esconde desejo, mentira e obsessão. A partir daí, a fachada dessa elite começa a ruir, revelando relações frágeis e intenções obscuras.

Além de estrelar a produção, Page atua como produtor executivo por meio de sua empresa, A Mighty Stranger. Ele divide a função com Emily Brown. O roteiro fica nas mãos de Matthew Barry, conhecido por seu trabalho em O Estranho Mundo de Sabrina e Industry.

Enquanto isso, o público também aguarda novidades da quarta temporada de Bridgerton. O novo ano foca Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. O personagem vê sua vida mudar após conhecer uma misteriosa Dama de Prata em um baile de máscaras. A temporada terá oito episódios e adapta Um Perfeito Cavalheiro, terceiro livro de Julia Quinn.

As três primeiras temporadas de Bridgerton seguem disponíveis na Netflix. O elenco do novo ano reúne nomes como Yerin Ha, Jonathan Bailey, Victor Alli, Adjoa Andoh, Julie Andrews, Simone Ashley, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel e muitos outros. Assim, a franquia continua expandindo seu universo enquanto prepara mais um capítulo de romances, intrigas e transformações na alta sociedade britânica.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br