Vidas à Deriva na Prime Video: sobrevivência e resistência em alto-mar
Clique aqui e escute a matéria
O filme Vidas à Deriva, disponível na Prime Video, acompanha a história de Tami Oldham e Richard Sharp, dois navegadores que iniciam uma travessia pelo oceano após aceitarem conduzir um embarcação para outro porto.
Durante o percurso, eles são atingidos por uma forte tempestade, que destrói grande parte do barco e muda completamente o rumo da viagem. Após o impacto, Tami desperta sozinha, encontra Richard ferido e percebe que estão isolados em meio ao mar, com recursos limitados.
A narrativa se baseia em acontecimentos reais e mostra as tentativas da protagonista de manter a embarcação flutuando, administrar os suprimentos e buscar uma forma de chamar atenção para resgate.
Ao longo do caminho, a história intercala lembranças do relacionamento do casal, contextualizando a ligação entre eles. Com direção de Baltasar Kormákur, a produção retrata situações extremas, desafios físicos e a luta constante contra o tempo, a fome, a desidratação e a vastidão do oceano.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br