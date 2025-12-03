fechar
Belas Maldições: Ator reage ao episódio final em post emocionante

Por Observatório do Cinema Publicado em 03/12/2025 às 14:52
Michael Sheen compartilhou sua reação ao episódio final de Belas Maldições (Good Omens), após participar de uma sessão exclusiva, e emocionou fãs ansiosos pelo desfecho da série.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Sheen decidiu dar uma prévia do que viu na tela e não conseguiu conter a emoção:

“Tivemos uma exibição ontem à noite. Eu ri e chorei. Vai haver partes que vocês vão amar absolutamente e outras sobre as quais vão discutir, claro”, escreveu o ator.

Ele continuou:

“Deveria ter sido uma temporada de 6 episódios, mas não é. Ainda bem pelo que temos. Direção brilhante, performances lindas, visuais fantásticos, um trabalho incrível em todos os setores. E tem rouxinóis.”

Apesar do elenco estelar, das indicações ao Emmy e da recepção positiva, Belas Maldições terá sua história encerrada com apenas um episódio final de 90 minutos, em vez de uma terceira temporada completa. A decisão foi tomada após as acusações de agressão sexual feitas contra o criador Neil Gaiman em 2024 – alegações que o escritor nega veementemente.

Confira a publicação de Sheen:

https://twitter.com/michaelsheen/status/1995973033719463984

Tudo sobre Belas Maldições

Lançada em 2019, Belas Maldições causou grande impacto, com críticas positivas e deixando os fãs empolgados com a adaptação do romance homônimo de Neil Gaiman e Terry Pratchett. Indicada ao Emmy, a série inclui no elenco Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm, Brian Cox, Miranda Richardson, Benedict Cumberbatch e Frances McDormand e mais.

Belas Maldições acompanha a improvável amizade entre Aziraphale, um anjo, e Crowley, um demônio, que convivem na Terra há milhares de anos observando a humanidade. Quando o fim do mundo se aproxima, eles decidem trabalhar juntos para impedir o Apocalipse, protegendo o Anticristo e tentando sabotar os planos do Céu e do Inferno.

Com potencial para ser um sucesso, as acusações de agressão sexual contra Gaiman diminuíram o brilho em torno da série, que culminou na sua remoção. Posteriormente, a equipe tomou essa decisão de finalizar a série com apenas um episódio ao invés de encerrá-la com uma terceira temporada.

As 2 temporadas de Belas Maldições estão disponíveis no Prime Video. O episódio final estreia em 2026.

