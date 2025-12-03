Belas Maldições: Ator reage ao episódio final em post emocionante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Michael Sheen compartilhou sua reação ao episódio final de Belas Maldições (Good Omens), após participar de uma sessão exclusiva, e emocionou fãs ansiosos pelo desfecho da série.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Sheen decidiu dar uma prévia do que viu na tela e não conseguiu conter a emoção:

“Tivemos uma exibição ontem à noite. Eu ri e chorei. Vai haver partes que vocês vão amar absolutamente e outras sobre as quais vão discutir, claro”, escreveu o ator.

Ele continuou:

“Deveria ter sido uma temporada de 6 episódios, mas não é. Ainda bem pelo que temos. Direção brilhante, performances lindas, visuais fantásticos, um trabalho incrível em todos os setores. E tem rouxinóis.”

Apesar do elenco estelar, das indicações ao Emmy e da recepção positiva, Belas Maldições terá sua história encerrada com apenas um episódio final de 90 minutos, em vez de uma terceira temporada completa. A decisão foi tomada após as acusações de agressão sexual feitas contra o criador Neil Gaiman em 2024 – alegações que o escritor nega veementemente.

Confira a publicação de Sheen: