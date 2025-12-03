The Boys: 5ª temporada ganha cartazes épicos; veja

The Boys

Futuro de The Boys

O criador de The Boys, Eric Kripke, revelou novos detalhes sobre o futuro da franquia de super-heróis da Prime Video. A série principal está programada para encerrar na 5ª temporada, prevista para 2026, mas o universo não deve parar por aí.

Em entrevista ao site TheWrap, Kripke confirmou que há planos para uma 3ª temporada de Gen V e uma 2ª de Vought Rising, derivado que estreia em 2026. No entanto, ele destacou que a continuidade das produções depende diretamente da audiência.

"Temos um plano para a 3ª temporada de Gen V e estamos empolgados com isso, mas precisamos que espectadores suficientes assistam à 2ª temporada para justificar a próxima. Agora é o momento em que estão prestando atenção aos números. Então, não esperem um ano para assistir. Entrem no Prime Video e assistam agora. Se pessoas suficientes assistirem, teremos uma 3ª temporada. O mesmo vale para Vought Rising. Temos planos para uma 2ª temporada, se possível. O estúdio tem sido totalmente solidário e nos dado oportunidades. Mas é um negócio, e precisamos entregar resultados. Espero que o público apareça", afirmou Kripke.

O produtor também indicou que o universo de The Boys continuará mesmo após o fim da série principal:

“Enquanto houver uma história interessante para contar e novos aspectos a explorar, eu estarei dentro. Sem dar spoilers, acho que o universo depois da 5ª temporada é fascinante. Há muito a ser explorado. É quase um faroeste em que tudo pode acontecer — e seria incrível colocar os jovens de Gen V no meio disso.”

The Boys é uma série original do Prime Video e começou a ser exibida em 2019. É uma sátira ao gênero super-herói. A trama segue um grupo de vigilantes cujo único trabalho é vigiar e manter os super-heróis corrompidos sob controle.

O elenco de The Boys é formado Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Giancarlo Esposito, dentre outros. A 5ª temporada marcará um reencontro entre Jensen Ackles, Jared Padalecki e Misha Collins, vindos de Supernatural.

A temporada final de The Boys está prevista para 2026. Enquanto isso, a série segue disponível no Prime Video para streaming.

