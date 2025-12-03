Trailer da 5ª temporada de Emily em Paris destaca novas jornadas da protagonista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix apresentou o primeiro trailer oficial da quinta temporada de Emily em Paris e reforçou o clima de mudança que marcará os novos episódios. A plataforma publicou: “É preciso explorar novos horizontes. Afinal, um lar não se constrói em um dia”. O quinto ano estreia em 18 de dezembro.

A produção começou em maio com gravações em Roma. Depois, a equipe retornou para Paris e reuniu nomes já conhecidos do público. Assim, voltam Lily Collins como Emily Cooper, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie. Além disso, Lucien Laviscount marca presença novamente como Alfie, o ex-namorado da protagonista.

A trama acompanha a rotina da social media norte-americana que recebe a oportunidade de trabalhar na capital francesa. Em um novo país, ela enfrenta a barreira da língua, chefes exigentes e desafios profissionais. Ainda assim, precisa administrar a vida amorosa, que se complica a cada temporada.

As primeiras quatro temporadas seguem disponíveis no catálogo. Agora, o quinto ano promete ampliar os conflitos e renovar o charme da série quando chegar em 18 de dezembro.