Trailer da 5ª temporada de Emily em Paris destaca novas jornadas da protagonista
A Netflix apresentou o primeiro trailer oficial da quinta temporada de Emily em Paris e reforçou o clima de mudança que marcará os novos episódios. A plataforma publicou: “É preciso explorar novos horizontes. Afinal, um lar não se constrói em um dia”. O quinto ano estreia em 18 de dezembro.
A produção começou em maio com gravações em Roma. Depois, a equipe retornou para Paris e reuniu nomes já conhecidos do público. Assim, voltam Lily Collins como Emily Cooper, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie. Além disso, Lucien Laviscount marca presença novamente como Alfie, o ex-namorado da protagonista.
A trama acompanha a rotina da social media norte-americana que recebe a oportunidade de trabalhar na capital francesa. Em um novo país, ela enfrenta a barreira da língua, chefes exigentes e desafios profissionais. Ainda assim, precisa administrar a vida amorosa, que se complica a cada temporada.
As primeiras quatro temporadas seguem disponíveis no catálogo. Agora, o quinto ano promete ampliar os conflitos e renovar o charme da série quando chegar em 18 de dezembro.