Prime Video lança pôsteres apocalípticos da última temporada de The Boys, que estreia em 2026
Clique aqui e escute a matéria
O Prime Video incendiou as redes ao divulgar dois pôsteres devastadores da temporada final de The Boys, trazendo imagens de puro caos e atmosfera de fim de mundo. Nas publicações, frases como terra queimada, choque e espanto e sangue e osso reforçam o clima sombrio que marcará a despedida da série. Em outro post, a plataforma confirma: a última temporada chega em 2026.
Criada por Eric Kripke e baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, a produção sempre se destacou por desmontar o mito dos super-heróis ao expor uma máquina corporativa movida por lucro, manipulação e violência. Nesse universo brutal, figuras superpoderosas cometem atrocidades para manter prestígio, enquanto civis traumatizados se unem para tentar derrubar o império dos Supes.
Na última temporada, o cenário fica ainda mais crítico. A Vought, agora comandada pelo instável Capitão Pátria, assumiu o controle dos EUA. Os protagonistas estão presos, exilados ou separados, iniciando a reta final sem recursos e sob extrema pressão. A missão deles é simples apenas no papel: impedir o colapso total e tentar recuperar algum senso de normalidade.
O elenco reúne nomes como Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Natham Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Giancarlo Esposito, Jensen Ackles, Misha Collins e Jared Padalecki. Até lá, todas as temporadas de The Boys seguem disponíveis no Prime Video, enquanto os fãs se preparam para um encerramento explosivo.