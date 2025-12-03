fechar
Porta dos Fundos: Contrato Vitalício na Netflix retrata pacto inusitado com consequências imprevisíveis

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/12/2025 às 15:49
O filme Porta dos Fundos: Contrato Vitalício, disponível na Netflix, acompanha a história de Miguel, um jovem que vive dificuldades financeiras após perder o emprego.

Diante da pressão para pagar aluguel, contas e sustentar a família, ele aceita uma proposta incomum oferecida por uma empresa misteriosa: a assinatura de um contrato que promete estabilidade imediata, mas cujas regras não são totalmente explicadas.

Aos poucos, Miguel percebe que o acordo envolve aspectos ligados à própria vida e à sua existência no mundo, revelando uma relação direta entre o documento assinado e seu destino. Enquanto tenta entender os limites jurídicos e sobrenaturais do compromisso assumido, ele se vê preso a situações cada vez mais complexas e absurdas.

Com linguagem característica do grupo Porta dos Fundos, o longa mistura elementos de fantasia e humor para conduzir uma narrativa baseada em escolhas, consequências e contratos que vão além do papel.

