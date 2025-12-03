fechar
Observatório da Tv | Notícia

O Cavaleiro dos Sete Reinos ganha pôster oficial e reforça expectativas para a nova série do universo de Game of Thrones

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/12/2025 às 7:05
O Cavaleiro dos Sete Reinos ganha pôster oficial e reforça expectativas para a nova série do universo de Game of Thrones
O Cavaleiro dos Sete Reinos ganha pôster oficial e reforça expectativas para a nova série do universo de Game of Thrones - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A HBO divulgou o pôster oficial de O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série ambientada no universo criado por George R. R. Martin, destacando os protagonistas Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey) e seu jovem escudeiro Egg (Dexter Sol Ansell). A imagem anuncia o início da jornada da dupla, que chega às telas em 19 de janeiro de 2026, com o primeiro episódio liberado à meia-noite na HBO e na HBO Max.

A série, anunciada em 2023, adapta as aventuras registradas nos contos que antecedem os eventos de Game of Thrones por vários séculos. A primeira temporada acompanha as façanhas de Sor Duncan e Egg enquanto eles atravessam os Sete Reinos e se envolvem em uma competição marcada por disputas, perigos e encontros com figuras importantes da dinastia Targaryen, como o príncipe Aerion, o príncipe Baelor e o príncipe Maekar. No trajeto, eles também cruzam com personagens como Sor Lyonel Baratheon, conhecido como Tempestade Risonha, e a artista Tanselle.

Com roteiro e produção de George R. R. Martin e Ira Parker, e participação de Ryan Condal na produção, o projeto reforça o compromisso da HBO em expandir Westeros com novas histórias. O roteirista Mattson Tomlin destaca que a essência está em honrar o texto original sem deixar de construir uma trajetória dramática completa para cada personagem.

O elenco reúne nomes como Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings e Sam Spruell, ampliando as expectativas para a nova produção.

Com a estreia marcada, O Cavaleiro dos Sete Reinos se prepara para ser o próximo grande capítulo do legado de Westeros, enquanto Game of Thrones e A Casa do Dragão seguem disponíveis no catálogo da HBO Max.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

As séries mais viciantes da HBO Max que todo mundo comenta
entretenimento

As séries mais viciantes da HBO Max que todo mundo comenta
Estreias de doramas em dezembro no Viki
Doramas

Estreias de doramas em dezembro no Viki

Compartilhe

Tags