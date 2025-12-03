O Cavaleiro dos Sete Reinos ganha pôster oficial e reforça expectativas para a nova série do universo de Game of Thrones

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A HBO divulgou o pôster oficial de O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série ambientada no universo criado por George R. R. Martin, destacando os protagonistas Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey) e seu jovem escudeiro Egg (Dexter Sol Ansell). A imagem anuncia o início da jornada da dupla, que chega às telas em 19 de janeiro de 2026, com o primeiro episódio liberado à meia-noite na HBO e na HBO Max.

A série, anunciada em 2023, adapta as aventuras registradas nos contos que antecedem os eventos de Game of Thrones por vários séculos. A primeira temporada acompanha as façanhas de Sor Duncan e Egg enquanto eles atravessam os Sete Reinos e se envolvem em uma competição marcada por disputas, perigos e encontros com figuras importantes da dinastia Targaryen, como o príncipe Aerion, o príncipe Baelor e o príncipe Maekar. No trajeto, eles também cruzam com personagens como Sor Lyonel Baratheon, conhecido como Tempestade Risonha, e a artista Tanselle.

Com roteiro e produção de George R. R. Martin e Ira Parker, e participação de Ryan Condal na produção, o projeto reforça o compromisso da HBO em expandir Westeros com novas histórias. O roteirista Mattson Tomlin destaca que a essência está em honrar o texto original sem deixar de construir uma trajetória dramática completa para cada personagem.

O elenco reúne nomes como Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings e Sam Spruell, ampliando as expectativas para a nova produção.

Com a estreia marcada, O Cavaleiro dos Sete Reinos se prepara para ser o próximo grande capítulo do legado de Westeros, enquanto Game of Thrones e A Casa do Dragão seguem disponíveis no catálogo da HBO Max.