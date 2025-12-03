fechar
Meus Heróis Eram Cowboys na Netflix: Documentário revela o impacto transformador do Velho Oeste na infância

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/12/2025 às 18:00
O filme Meus Heróis Eram Cowboys, disponível na Netflix, é um documentário que acompanha a história real de Robin Wiltshire, um homem que cresceu em meio a traumas familiares e encontrou nos filmes de faroeste uma forma de sobrevivência emocional.

Durante a infância, marcada por negligência e violência doméstica, ele passou a se identificar profundamente com os cowboys do cinema, enxergando nesses personagens símbolos de força, proteção e liberdade.

A produção reconstrói sua trajetória ao retornar aos cenários do Velho Oeste e revisitar locações que foram decisivas para a construção de sua identidade. Ao longo do relato, imagens de arquivo, paisagens abertas e memórias pessoais se combinam para ilustrar como a cultura dos cowboys influenciou seu processo de enfrentamento das adversidades.

Dirigido por Tyler Greco, o documentário explora temas como trauma, memória, fuga da realidade e reconstrução emocional por meio da arte e da imaginação.

