Meus Heróis Eram Cowboys na Netflix: Documentário revela o impacto transformador do Velho Oeste na infância
O filme Meus Heróis Eram Cowboys, disponível na Netflix, é um documentário que acompanha a história real de Robin Wiltshire, um homem que cresceu em meio a traumas familiares e encontrou nos filmes de faroeste uma forma de sobrevivência emocional.
Durante a infância, marcada por negligência e violência doméstica, ele passou a se identificar profundamente com os cowboys do cinema, enxergando nesses personagens símbolos de força, proteção e liberdade.
A produção reconstrói sua trajetória ao retornar aos cenários do Velho Oeste e revisitar locações que foram decisivas para a construção de sua identidade. Ao longo do relato, imagens de arquivo, paisagens abertas e memórias pessoais se combinam para ilustrar como a cultura dos cowboys influenciou seu processo de enfrentamento das adversidades.
Dirigido por Tyler Greco, o documentário explora temas como trauma, memória, fuga da realidade e reconstrução emocional por meio da arte e da imaginação.
