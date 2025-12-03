Barbie na Prime Video: Filme com Margot Robbie e Ryan Gosling ganha destaque no streaming
O filme Barbie, dirigido por Greta Gerwig, está disponível na Prime Video e apresenta uma abordagem cinematográfica do universo da famosa boneca criada pela Mattel. A produção acompanha Barbie, interpretada por Margot Robbie, que vive em Barbielândia, um lugar onde todas as mulheres ocupam posições de poder e realização.
Ao começar a questionar sua própria existência e sentir mudanças inesperadas em sua rotina perfeita, ela decide viajar para o mundo real em busca de respostas.
Ken, vivido por Ryan Gosling, acompanha a jornada e passa a descobrir novas percepções sobre identidade e relações sociais fora do ambiente idealizado. O filme aborda temas como autoconhecimento, transformações pessoais e os papéis de gênero na sociedade contemporânea.
Com um elenco amplo, incluindo America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon e Will Ferrell, a produção combina fantasia e crítica social em uma narrativa que mistura elementos visuais marcantes e referências culturais amplamente reconhecidas.
