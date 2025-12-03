Band libera Galvão Bueno antes da hora para sorteio da Copa do Mundo no SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Band resolveu liberar Galvão Bueno, narrador esportivo, para ele participar da cobertura do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que acontece na próxima sexta-feira (5). A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

A liberação do narrador esportivo só aconteceu após uma conversa dele com o dono da emissora, Johnny Saad. Mas com algumas observações: citar a Band pela liberação ao vivo na transmissão do SBT. Além disso, realizar boletins sobre o sorteio da Copa do Mundo nas rádios BandNews FM e Bandeirantes.

Na próxima sexta-feira (5), no SBT, Galvão e Tiago Leifert serão responsáveis pela transmissão do sorteio. Oficialmente, o narrador muda para a emissora de Silvio Santos em janeiro. O contrato dele com a Band vai até 21 de dezembro apenas. O que também decreta o fim do Galvão e Amigos.

O SBT não vai transmitir a Copa do Mundo de 2026 sozinha. A Globo também vai transmitir o mundial, mas não será em sua totalidade. A emissora de Silvio Santos só vai conseguir transmitir o evento por causa da parceria com a NSports, da qual Galvão também é sócio.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br